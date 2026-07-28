Tor:

Im Tor hängt viel an der Personalie Nikolas Polster. Für die 24-jährige Nummer 1 war es ein schwieriges Jahr, geprägt von guten individuellen Leistungen, aber auch viel Frust im Zusammenspiel mit den Vorderleuten.

Ein Transfer ist noch nicht vom Tisch, dann stünde als echte Alternative nur Lukas Gütlbauer bereit. Präsident Riegler hat bereits angekündigt, Polster bei Bedarf mit einem jungen Österreicher ersetzen zu wollen, um für Konkurrenzkampf zu sorgen.

Fazit: Zumindest den Saisonstart bestreitet der WAC in Bestbesetzung und vertraut auf einen der besten Keeper der Liga.

Abwehr:

Thomas Silberberger schickt eine Dreierkette aufs Feld, in der zwei Stammplätze fest an Kapitän Nicolas Wimmer und Neuzugang Raffael Behounek vergeben sind. Der ehemalige Niederlande-Legionär kennt seinen neuen Trainer bereits aus gemeinsamen Jahren bei der WSG Tirol. Gute Aussichten auf Spielzeit hat auch Cheick Diabate, der in Wolfsberg geblieben ist. Mit Matteo Kitz (19) soll außerdem eher früher als später ein Talent für Konkurrenz sorgen.

Die Außenbahnen sind beim WAC doppelt besetzt: Rene Renner und David Djuric bearbeiten die linke Seite. Im ÖFB-Cup stand auf dieser Position Sky Schwarz in der Startelf. Boris Matic und Fabian Wolmuth stehen rechts zur Verfügung.

Fazit: Im Vergleich zum vergangenen Sommer hat die Mannschaft viel Qualität verloren. Neben Kapitän Dominik Baumgartner im Sommer hat Chibuike Nwaiwu die Mannschaft schon im Winter verlassen. Nachgelegt hat man mit solider Bundesliga-Qualität.

Mittelfeld:

An Breite fehlt es dem WAC-Mittelfeld nicht. Für die Defensivaufgaben stehen Marco Sulzner und Simon Piesinger bereit. Für den Rest wurden zusätzlich zu Emmanuel Agyemang auch Thorsten Schriebl und Otar Mamageishvili geholt, Michael Schweiger (20) rückt als Kapitän der zweiten Mannschaft nach oben.

Fazit: Der WAC hat sich ein solides Bundesliga-Mittelfeld gebaut. Abseits der etablierten Namen wird sich zeigen müssen, ob Otar Mamageishvili das Niveau heben kann. Emmanuel Agyemang hat sein Potenzial in der Vergangenheit angedeutet, konnte es bislang aber nie konstant abrufen.

Angriff:

Viel wird davon abhängen, ob Giacomo Vrioni zu seiner Bestform aus der Saison 2021/22 zurückfindet. Unter Silberberger gelangen bei der WSG 21 Pflichtspieltore, ähnliche Zahlen blieb er seither bei mehreren Vereinen schuldig. Als zweiter Starter gesetzt ist Donis Avdijaj, der sich in den bisherigen Testspielen in verbesserter Form zeigen konnte. Zwei weitere ehemalige Silberberger-Schützlinge wurden von der Admira ins Lavanttal gelotst: Sky Schwarz und Marco Schabauer. Als weitere Alternativen stehen Luca Hassler, Markus Pink im Zentrum, sowie Neuzugang Veljko Vukojevic und Sankara Karamoko auf dem Flügel zur Verfügung. Seit Dienstag ist auch die Verpflichtung von Phillip Verhounig (20) unter Dach und Fach gebracht.

Fazit: Der offensive Output des WAC stieg und fiel in den vergangenen Spielzeiten stark in Verbindung mit der Form von Dejan Zukic. In der letzten Saisonphase unter Thomas Silberberger gelangen neun Tore in acht Spielen, davon drei aus Standardsituationen. Die 60 Tore aus 2023/24 scheinen außer Reichweite, eine Steigerung gegenüber 41 Treffern im Vorjahr ist aber realistisch. Spätestens nach der Verhounig-Verpflichtung kann man im Sturmzentrum von einem Überangebot sprechen. Abgänge bis Ende des Sommers wären daher nicht überraschend.