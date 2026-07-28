Im US-Sport spricht man bei der Bewertung von Spielern und Mannschaften häufig von 'Floor' und 'Ceiling', also Boden und Decke, um die aktuelle Leistungsfähigkeit und das Potenzial zu beschreiben. Im Lauf der letzten zwölf Monate hat der WAC einen Wandel durchgemacht: Das Team aus vielen Transferaktien hat sich aufgelöst und wurde durch solide Bundesligakicker ersetzt.
Unter dem Strich bleibt der Boden in etwa dort, wo er war. Die Decke hat sich gesenkt. Dafür ist der Kader derzeit ordentlich breit, trotzdem wird an weiteren Neuzugängen gearbeitet. Es ist also damit zu rechnen, dass vor Ende der Transferphase aussortiert werden muss, um Unzufriedenheit vorzubeugen.
Hoffnung macht, dass Trainer Thomas Silberberger im Saisonfinish rasch Erfolge einfahren und den Abstieg verhindern konnte. Sollte es auch mit neuem Personal 'Klick' machen, wird sich die Spielzeit 2026/27 ruhiger gestalten lassen.
Nach Abgängen von Dejan Zukic, Dominik Baumgartner, Erik Kojzek und dem bereits verliehenen Thierno Ballo fehlt die individuelle Qualität, die den WAC vor einem Jahr zum Geheimfavoriten gemacht hat, ehe das vielversprechende Konstrukt im Herbst eingebrochen ist.
Die Transfers
Zugänge
Abgänge
Matteo Kitz (Austria Klagenfurt)
Thierno Ballo (AS St. Etienne/FRA)
Thorsten Schriebl (GAK)
Dejan Zukic (Vojvodina/SRB)
Raffael Behounek (Willem II/NED)
Erik Kojzek (Partizan/SRB)
Giacomo Vrioni (Cesena/ITA)
Alessandro Schöpf (LASK)
Luca Hassler (SV Kapfenberg)
Dominik Baumgartner (Cracovia/POL)
Marco Schabauer (Admira Wacker)
Florent Hajdini (SKU Amstetten)
Sky Schwarz (Admira Wacker)
Tobias Gruber (First Vienna FC)
Otar Mamageishvili (Famalicao/POR)
Ryan Ogam (RFC Lüttich/BEL/Leihe)
Veljko Vukojevic (Graficar/SRB)
Angelo Gattermayer (TSV Hartberg)
Phillip Verhounig (FC Liefering)
David Atanga (Vereinslos)
Bundesliga-Transferliste: Alle fixen Transfers und Gerüchte im Sommer 2026 >>>
Die Kaderbewertung
Tor:
Im Tor hängt viel an der Personalie Nikolas Polster. Für die 24-jährige Nummer 1 war es ein schwieriges Jahr, geprägt von guten individuellen Leistungen, aber auch viel Frust im Zusammenspiel mit den Vorderleuten.
Ein Transfer ist noch nicht vom Tisch, dann stünde als echte Alternative nur Lukas Gütlbauer bereit. Präsident Riegler hat bereits angekündigt, Polster bei Bedarf mit einem jungen Österreicher ersetzen zu wollen, um für Konkurrenzkampf zu sorgen.
Fazit: Zumindest den Saisonstart bestreitet der WAC in Bestbesetzung und vertraut auf einen der besten Keeper der Liga.
Abwehr:
Thomas Silberberger schickt eine Dreierkette aufs Feld, in der zwei Stammplätze fest an Kapitän Nicolas Wimmer und Neuzugang Raffael Behounek vergeben sind. Der ehemalige Niederlande-Legionär kennt seinen neuen Trainer bereits aus gemeinsamen Jahren bei der WSG Tirol. Gute Aussichten auf Spielzeit hat auch Cheick Diabate, der in Wolfsberg geblieben ist. Mit Matteo Kitz (19) soll außerdem eher früher als später ein Talent für Konkurrenz sorgen.
Die Außenbahnen sind beim WAC doppelt besetzt: Rene Renner und David Djuric bearbeiten die linke Seite. Im ÖFB-Cup stand auf dieser Position Sky Schwarz in der Startelf. Boris Matic und Fabian Wolmuth stehen rechts zur Verfügung.
Fazit: Im Vergleich zum vergangenen Sommer hat die Mannschaft viel Qualität verloren. Neben Kapitän Dominik Baumgartner im Sommer hat Chibuike Nwaiwu die Mannschaft schon im Winter verlassen. Nachgelegt hat man mit solider Bundesliga-Qualität.
Mittelfeld:
An Breite fehlt es dem WAC-Mittelfeld nicht. Für die Defensivaufgaben stehen Marco Sulzner und Simon Piesinger bereit. Für den Rest wurden zusätzlich zu Emmanuel Agyemang auch Thorsten Schriebl und Otar Mamageishvili geholt, Michael Schweiger (20) rückt als Kapitän der zweiten Mannschaft nach oben.
Fazit: Der WAC hat sich ein solides Bundesliga-Mittelfeld gebaut. Abseits der etablierten Namen wird sich zeigen müssen, ob Otar Mamageishvili das Niveau heben kann. Emmanuel Agyemang hat sein Potenzial in der Vergangenheit angedeutet, konnte es bislang aber nie konstant abrufen.
Angriff:
Viel wird davon abhängen, ob Giacomo Vrioni zu seiner Bestform aus der Saison 2021/22 zurückfindet. Unter Silberberger gelangen bei der WSG 21 Pflichtspieltore, ähnliche Zahlen blieb er seither bei mehreren Vereinen schuldig. Als zweiter Starter gesetzt ist Donis Avdijaj, der sich in den bisherigen Testspielen in verbesserter Form zeigen konnte. Zwei weitere ehemalige Silberberger-Schützlinge wurden von der Admira ins Lavanttal gelotst: Sky Schwarz und Marco Schabauer. Als weitere Alternativen stehen Luca Hassler, Markus Pink im Zentrum, sowie Neuzugang Veljko Vukojevic und Sankara Karamoko auf dem Flügel zur Verfügung. Seit Dienstag ist auch die Verpflichtung von Phillip Verhounig (20) unter Dach und Fach gebracht.
Fazit: Der offensive Output des WAC stieg und fiel in den vergangenen Spielzeiten stark in Verbindung mit der Form von Dejan Zukic. In der letzten Saisonphase unter Thomas Silberberger gelangen neun Tore in acht Spielen, davon drei aus Standardsituationen. Die 60 Tore aus 2023/24 scheinen außer Reichweite, eine Steigerung gegenüber 41 Treffern im Vorjahr ist aber realistisch. Spätestens nach der Verhounig-Verpflichtung kann man im Sturmzentrum von einem Überangebot sprechen. Abgänge bis Ende des Sommers wären daher nicht überraschend.
Wie würdest du aufstellen?
Der Trainer: Thomas Silberberger
Dem Tiroler ist beim WAC innerhalb kürzester Zeit Großes gelungen. Ab Mitte April hat er der Mannschaft defensive Stabilität zurückgegeben und im Training neue Intensität eingeimpft. Belohnt wurden Silberberger und seine Spieler mit dem Klassenerhalt.
Nach einem Umbruch, den er maßgeblich mitgestalten durfte, gilt es jetzt, eine stabile Saison zu spielen, um den Verein wieder nachhaltig zur Ruhe kommen zu lassen.
Silberberger geht in seine sechste volle Spielzeit als Bundesliga-Cheftrainer. In den letzten beiden Jahren hatte er die Liga zusätzlich als 'Sky'-Experte im Blick.
Derzeit tritt er mahnend auf. Gegenüber 90minuten gab er zu verstehen: "Es darf niemand glauben, dass es schon laufen wird. Das ist gefährlich. Ich will das auch nicht gelten lassen."
Das schwierige Auftaktprogramm gegen Austria, Salzburg und den LASK in der vierten Runde wird früh Aufschluss darüber geben, ob diese Botschaft im neuen Kader angekommen ist.
Die Trikots
Worauf es 2026/27 ankommt:
Die vergangene Saison war ein charakterlicher Test für viele talentierte Spieler im WAC-Kader, den einige nicht bestanden haben. Als Konsequenz wurde im Sommer ein klarer Schnitt gesetzt. Übrig bleibt eine Mannschaft, die klar den Vorstellungen des Trainers entspricht.
Eine Rückkehr zu den Erfolgen von 2024/25 ist in der aktuellen Besetzung so gut wie ausgeschlossen. Unangenehm zu bespielen sollten die "Wölfe" trotzdem sein. Und vor allem eine eingeschworene Truppe.
Nicolas Wimmer, neuer Kapitän, fasst gegenüber 90minuten zusammen: "Wir müssen über die gesamte Saison als Mannschaft zusammenhalten. Letztes Jahr hatte ich den Eindruck, dass in Phasen jeder gegen jeden gearbeitet hat und wir uns von innen heraus zerfetzt haben. Wenn jeder auf die eigene Leistung schaut, schadet das."
Redakteure tippen die Endplatzierung:
Name
Tipp
Johannes Bauer
6.
Jonas Pamperl
6.
Georg Sohler
6.
Simon Urhofer
6.
Harald Prantl
7.
Florian Gabriel
8.
Daniel Sauer
8.