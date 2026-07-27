Auf die Kaderplanung für die neue Saison angesprochen, baut sich Thomas Silberberger gleich um ein paar Zentimeter auf. Beim Wolfsberger AC ist es üblich, dass Trainer sich aktiv in den Rekrutierungsprozess einbringen sollen.

Einen Sportdirektor gibt es bekanntlich nicht, die Arbeit teilen sie sich mit dem Präsidenten Dietmar Riegler und Teammanager Markus Perchthaler.

Eine so klare Handschrift, wie sie Silberberger dem Kader aufgedrückt hat, kann man aber nicht all seinen Vorgängern nachsagen.

Innenverteidiger Raffael Behounek und Stürmer Giacomo Vrioni kennt der Tiroler noch aus gemeinsamen WSG-Zeiten. Die beiden Offensivspieler Sky Schwarz und Marco Schabauer hat er von seiner letzten Station bei der Admira mitgebracht.

"Diese Spieler wären nicht beim WAC, wenn ich nicht gesagt hätte, dass ich sie will", lautet deshalb das knappe Fazit.