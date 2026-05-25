Heißer als im Wetterbericht geht es in den Sommermonaten nur am Transfermarkt zu.
Auch die zwölf Bundesligisten sind auf der Suche nach Verstärkungen und Millionen-Erlösen.
Hier gibt es den Überblick über alle getätigten Transfers:
LASK
Zugänge: Alessandro Schöpf (WAC)
Leih-Rückkehrer: Filip Perovic (SKN St. Pölten)
Abgänge: Keba Cisse (Aston Villa/ENG), Elias Havel (TSV Hartberg), Sasa Kalajdzic (Wolverhampton/ENG/Leihende), Krystof Danek (Sparta Prag/CZE/Leihende), Lukas Kacavenda (Dinamo Zagreb/CRO/Leihende)
Mögliche Zugänge: Jeremy Djieze (Kadji Sport Academy/CMR), Noah Makanza (KV Mechelen/BEL), Mofe Jemide (Crystal Palace/ENG)
Mögliche Abgänge: Melayro Bogarde (Olympique Lyon/FRA, Parma/ITA)
SK STURM GRAZ
Zugänge: Jürgen Heil, Ammar Helac (beide Hartberg), Petar Petrovic (FK Javor-Matis Ivanjica/SRB)
Leih-Rückkehrer: Amady Camara (FC Nantes/FRA), Szymon Wlodarczyk (Excelsior/NED), Emran Soglo (Zulte Waregem/BEL, Julius Beck (Elfsborg/SWE)
Abgänge: Stefan Hierländer, Jusuf Gazibegovic (1. FC Köln/GER/Leihende), Jeyland Mitchell (Feyenoord/NED/Leihende), Rory Wilson (Aston Villa/ENG/Leihende)
Mögliche Zugänge: Luke Graham (Dundee FC/SCO), Giorgi Gvasalia (Dinamo Tiflis/GEO), Boris Matic (WAC), Ahmed Hadzimujovic (FK Novi Pazar/SRB), Essiën Bassey (PSV Eindhoven/NED), Simon Seidl (Blau-Weiß Linz), Matty Warhurst (Manchester City/ENG), Mofe Jemide (Crystal Palace/ENG)
Mögliche Abgänge: Luca Weinhandl, Matteo Bignetti (Vertragsende), Daniil Khudyakov (Spartak Moskau/RUS)
FC RED BULL SALZBURG
Zugänge: Filip Matijasevic (Cukaricki/SRB), Yerwin Sulbaran (Monagas SC/VEN), Jonathan Kalimina (Kafue Celtic FC/ZMB)
Leih-Rückkehrer: Gaoussou Diakite (FC Lausanne/SUI), Bobby Clark (Derby County/NED), Adam Daghim (VfL Wolfsburg/GER), Lucas Gourna-Douath (Le Havre AC/FRA), Leandro Morgalla (VfL Bochum/GER), Hendry Blank (Hannover 96/GER), Zeteny Jano (GAK)
Abgänge: Karim Onisiwo (Vertragsende), Joane Gadou (Dortmund/GER), Jannik Schuster (FC Brentford/ENG), Kerim Alajbegovic (Bayer Leverkusen/GER)
Mögliche Zugänge: Luke Graham (Dundee FC/SCO), Bendeguz Kovacs (AZ Alkmaar/NED), Ify Onwuzulike (FC Winterthur/SUI), Fadiala Tounkara (Guingamp U19/FRA), Igor Drapinski (Piast Gliwice/POL)
Mögliche Abgänge: Karim Konate, Mads Bidstrup (Olympique Lyon/FRA), Alexander Schlager, Aleksa Terzic (Roter Stern/SRB), Bobby Clark (Derby County/ENG, Borussia Mönchengladbach, VfB Stuttgart/beide GER, Celtic Glasgow, Glasgow Rangers/beide SCO), Justin Omoregie (TSV Hartberg)
FK AUSTRIA WIEN
Zugänge: -
Leih-Rückkehrer: Moritz Wels (WSG Tirol)
Abgänge: Marko Raguz (Altach), Ziad El Sheiwi (Karriereende), Hakim Guenouche (Vertragsende)
Mögliche Zugänge: Christian Gomis (Schalke 04/GER), Simon Seidl (Blau-Weiß Linz), Jan Plug (Feyenoord Rotterdam/NED), Luan Lleshi (KF Llapi/KOS)
Mögliche Abgänge: Abubakr Barry (Stoke City/ENG), Konstantin Aleksa (TSG Hoffenheim/GER), Philipp Wiesinger (FC Zürich/SUI)
SK RAPID
Zugänge: -
Leih-Rückkehrer: Andrija Radulovic (Hapoel Haifa/ISR), Dominic Vincze (TSV Hartberg), Benjamin Böckle (WSG Tirol), Moritz Oswald (SCR Altach)
Abgänge: Janis Antiste (US Sassuolo/ITA/Leihende), Tobias Börkeeiet
Mögliche Zugänge: Tonni Adamsen (Silkeborg/DEN), Nicolas Bajlicz (SV Ried), Nikolas Polster (WAC), Deniz Dönmezer (Kayserispor/TUR)
Mögliche Abgänge: Lukas Grgic (Legia Warschau), Nikolaus Wurmbrand (Brentford/ENG, Real Sociedad/ESP, Anderlecht/BEL), Andreas Weimann (Derby County/ENG/Leihende), Serge-Philippe Raux-Yao, Bendeguz Bolla
TSV HARTBERG
Zugänge: -
Leih-Rückkehrer: Patrick Mijic (Kifisia/GRE)
Abgänge: Jürgen Heil, Ammar Helac (beide Sturm Graz), Julian Halwachs, Maximilian Hennig (FC Bayern/GER/Leihende), Musibau Aziz (Dreams FC/GHA/Leihende), Dominic Vincze (Rapid/Leihende)
Mögliche Zugänge: Justin Omoregie (Red Bull Salzburg), Luca Hassler (SV Kapfenberg)
Mögliche Abgänge: Elias Havel (1. FC Köln, Schalke 04/beide GER), Tom Ritzy Hülsmann (Hannover 96/GER), Konstantin Schopp (Mainz 05/GER/Leihende)
SV Ried
Zugänge: Jussef Nasrawe (FC Bayern/GER/Kaufoption gezogen)
Leih-Rückkehrer: -
Abgänge: Jonathan Scherzer, Christopher Wernitznig, Saliou Sane, Kingstone Mutandwa (Cagliari/ITA/Leihende), Peter Kiedl (Sturm II/Leihende), Matej Chechal (Hertha Wels/Leihende)
Mögliche Zugänge: -
Mögliche Abgänge: Nicolas Bajlicz (SK Rapid), Antonio van Wyk (Mamelodi Sundowns FC/CAF), Yusuf Maart (FC Dinamo 1948/ROU)
WOLFSBERGER AC
Zugänge: -
Leih-Rückkehrer: Thierno Ballo (Millwall/ENG), Sankra Karamoko (IMT Belgrad/SRB), Mickael Dosso (Al-Khor SC/KAT)
Abgänge: Alessandro Schöpf (LASK), Jessic Ngankam (Eintracht Frankfurt/GER/Leihende), Emin Kujovic (1. FC Köln/GER/Leihende), Emmanuel Chukwu (TSG Hoffenheim/GER/Leihende)
Mögliche Zugänge: Nik Prelec (Cagliari/ITA), Shon Weissman (Blau-Weiß Linz)
Mögliche Abgänge: Dominik Baumgartner (Vertragsende), Dejan Zukic, Boris Matic (Sturm Graz, TSG Hoffenheim/GER), Cheick Mamadou Diabate (Dynamo Kiew/UKR), Angelo Gattermayer (Vertragsende), Nikolas Polster (Rapid, FC Augsburg/GER, Wolverhampton Wanderers, Brighton & Hove Albion, FC Brentford/alle ENG, Celtic Glasgow/SCO, St. Etienne/FRA)
SCR ALTACH
Zugänge: Marko Raguz (Austria)
Leih-Rückkehrer: -
Abgänge: Lukas Gugganig, Luca Kronberger, Anteo Fetahu, Blendi Idrizi, Alexander Gorgon (alle Vertragsende), Precious Benjamin (Leihende, Rückkehr zu Hoffenheim), Moritz Oswald (Leihende, Rückkehr zu Rapid), Marlon Mustapha (Como 1907/ITA/Leihende), Srdjan Hrstic (BK Häcken/SWE/Leihende, Kaufoption nicht gezogen), Moritz Oswald (Rapid/Leihende)
Mögliche Zugänge: Gibson Adu (Unterhaching/GER)
Mögliche Abgänge: Filip Milojevic (Rosenborg/NOR, Holstein Kiel/GER, FC Alverca/POR), Patrick Greil (FC Millwall/ENG)
GAK
Zugänge: Beres Owusu (St. Etienne/FRA)
Leih-Rückkehrer: Juri Kirchmayr (FAC)
Abgänge: Mathias Olesen (Greuther Fürth/GER/Leihende), Leon Klassen (Darmstadt/GER/Leihende), Franz Stolz (Genoa CFC/ITA/Leihende), Zeteny Jano (Salzburg/Leihende)
Mögliche Zugänge: -
Mögliche Abgänge: Thorsten Schriebl (Blau-Weiß Linz)
WSG TIROL
Zugänge: -
Leih-Rückkehrer: -
Abgänge: Benjamin Böckle (SK Rapid/Leihende), Moritz Wels (Austria Wien/Leihende)
Mögliche Zugänge: -
Mögliche Abgänge: Jamie Lawrence (FC Valencia/ESP), Valentino Müller
SC AUSTRIA LUSTENAU
Zugänge: Albin Gashi (FC Hertha Wels)
Leih-Rückkehrer: Simon Nesler-Täubl (Austria Salzburg), Melih Akbulut (Bischofshofen), Enes Koc (FC Dornbirn)
Abgänge: Asumah Abubakar, Axel Rouquette, Felix Oberwaditzer, Hugo Bauer (alle Vertragsende), Mohamed-Amine Bouchenna (Clermont Foot/FRA/Leihende)
Mögliche Zugänge: Karim Conte (FC Hertha Wels), Denizcan Cosgun (Austria Salzburg)
Mögliche Abgänge: -