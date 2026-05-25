Bundesliga: Alle fixen Transfers und Gerüchte im Sommer 2026
Transferliste

Bundesliga: Alle fixen Transfers und Gerüchte im Sommer 2026

25.05.26 13:43 Uhr

Die Transferliste ist wieder da! Hier gibt es den Überblick über alle Sommer-Transfers und Gerüchte der ADMIRAL Bundesliga.

Heißer als im Wetterbericht geht es in den Sommermonaten nur am Transfermarkt zu.

Auch die zwölf Bundesligisten sind auf der Suche nach Verstärkungen und Millionen-Erlösen.

Hier gibt es den Überblick über alle getätigten Transfers:

LASK

LASK
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Zugänge: Alessandro Schöpf (WAC)

Leih-Rückkehrer: Filip Perovic (SKN St. Pölten)

Abgänge: Keba Cisse (Aston Villa/ENG), Elias Havel (TSV Hartberg), Sasa Kalajdzic (Wolverhampton/ENG/Leihende), Krystof Danek (Sparta Prag/CZE/Leihende), Lukas Kacavenda (Dinamo Zagreb/CRO/Leihende)

Mögliche Zugänge: Jeremy Djieze (Kadji Sport Academy/CMR), Noah Makanza (KV Mechelen/BEL), Mofe Jemide (Crystal Palace/ENG)

Mögliche Abgänge: Melayro Bogarde (Olympique Lyon/FRA, Parma/ITA)

SK STURM GRAZ

SK STURM GRAZ
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Zugänge: Jürgen Heil, Ammar Helac (beide Hartberg), Petar Petrovic (FK Javor-Matis Ivanjica/SRB)

Leih-Rückkehrer: Amady Camara (FC Nantes/FRA), Szymon Wlodarczyk (Excelsior/NED), Emran Soglo (Zulte Waregem/BEL, Julius Beck (Elfsborg/SWE)

Abgänge: Stefan Hierländer, Jusuf Gazibegovic (1. FC Köln/GER/Leihende), Jeyland Mitchell (Feyenoord/NED/Leihende), Rory Wilson (Aston Villa/ENG/Leihende)

Mögliche Zugänge: Luke Graham (Dundee FC/SCO), Giorgi Gvasalia (Dinamo Tiflis/GEO), Boris Matic (WAC), Ahmed Hadzimujovic (FK Novi Pazar/SRB), Essiën Bassey (PSV Eindhoven/NED), Simon Seidl (Blau-Weiß Linz), Matty Warhurst (Manchester City/ENG), Mofe Jemide (Crystal Palace/ENG)

Mögliche Abgänge: Luca Weinhandl, Matteo Bignetti (Vertragsende), Daniil Khudyakov (Spartak Moskau/RUS)

FC RED BULL SALZBURG

FC RED BULL SALZBURG
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Zugänge: Filip Matijasevic (Cukaricki/SRB), Yerwin Sulbaran (Monagas SC/VEN), Jonathan Kalimina (Kafue Celtic FC/ZMB)

Leih-Rückkehrer: Gaoussou Diakite (FC Lausanne/SUI), Bobby Clark (Derby County/NED), Adam Daghim (VfL Wolfsburg/GER), Lucas Gourna-Douath (Le Havre AC/FRA), Leandro Morgalla (VfL Bochum/GER), Hendry Blank (Hannover 96/GER), Zeteny Jano (GAK)

Abgänge: Karim Onisiwo (Vertragsende), Joane Gadou (Dortmund/GER), Jannik Schuster (FC Brentford/ENG), Kerim Alajbegovic (Bayer Leverkusen/GER)

Mögliche Zugänge: Luke Graham (Dundee FC/SCO), Bendeguz Kovacs (AZ Alkmaar/NED), Ify Onwuzulike (FC Winterthur/SUI), Fadiala Tounkara (Guingamp U19/FRA), Igor Drapinski (Piast Gliwice/POL)

Mögliche Abgänge: Karim Konate, Mads Bidstrup (Olympique Lyon/FRA), Alexander Schlager, Aleksa Terzic (Roter Stern/SRB), Bobby Clark (Derby County/ENG, Borussia Mönchengladbach, VfB Stuttgart/beide GER, Celtic Glasgow, Glasgow Rangers/beide SCO), Justin Omoregie (TSV Hartberg)

FK AUSTRIA WIEN

FK AUSTRIA WIEN
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Zugänge: -

Leih-Rückkehrer: Moritz Wels (WSG Tirol)

Abgänge: Marko Raguz (Altach), Ziad El Sheiwi (Karriereende), Hakim Guenouche (Vertragsende)

Mögliche Zugänge: Christian Gomis (Schalke 04/GER), Simon Seidl (Blau-Weiß Linz), Jan Plug (Feyenoord Rotterdam/NED), Luan Lleshi (KF Llapi/KOS)

Mögliche Abgänge: Abubakr Barry (Stoke City/ENG), Konstantin Aleksa (TSG Hoffenheim/GER), Philipp Wiesinger (FC Zürich/SUI)

SK RAPID

SK RAPID
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Zugänge: -

Leih-Rückkehrer: Andrija Radulovic (Hapoel Haifa/ISR), Dominic Vincze (TSV Hartberg), Benjamin Böckle (WSG Tirol), Moritz Oswald (SCR Altach)

Abgänge: Janis Antiste (US Sassuolo/ITA/Leihende), Tobias Börkeeiet

Mögliche Zugänge: Tonni Adamsen (Silkeborg/DEN), Nicolas Bajlicz (SV Ried), Nikolas Polster (WAC), Deniz Dönmezer (Kayserispor/TUR)

Mögliche Abgänge: Lukas Grgic (Legia Warschau), Nikolaus Wurmbrand (Brentford/ENG, Real Sociedad/ESP, Anderlecht/BEL), Andreas Weimann (Derby County/ENG/Leihende), Serge-Philippe Raux-Yao, Bendeguz Bolla

TSV HARTBERG

TSV HARTBERG
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Zugänge: -

Leih-Rückkehrer: Patrick Mijic (Kifisia/GRE)

Abgänge: Jürgen Heil, Ammar Helac (beide Sturm Graz), Julian Halwachs, Maximilian Hennig (FC Bayern/GER/Leihende), Musibau Aziz (Dreams FC/GHA/Leihende), Dominic Vincze (Rapid/Leihende)

Mögliche Zugänge: Justin Omoregie (Red Bull Salzburg), Luca Hassler (SV Kapfenberg)

Mögliche Abgänge: Elias Havel (1. FC Köln, Schalke 04/beide GER), Tom Ritzy Hülsmann (Hannover 96/GER), Konstantin Schopp (Mainz 05/GER/Leihende)

SV Ried

SV Ried
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Zugänge: Jussef Nasrawe (FC Bayern/GER/Kaufoption gezogen)

Leih-Rückkehrer: -

Abgänge: Jonathan Scherzer, Christopher Wernitznig, Saliou Sane, Kingstone Mutandwa (Cagliari/ITA/Leihende), Peter Kiedl (Sturm II/Leihende), Matej Chechal (Hertha Wels/Leihende)

Mögliche Zugänge: -

Mögliche Abgänge: Nicolas Bajlicz (SK Rapid), Antonio van Wyk (Mamelodi Sundowns FC/CAF), Yusuf Maart (FC Dinamo 1948/ROU)

WOLFSBERGER AC

WOLFSBERGER AC
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Zugänge: -

Leih-Rückkehrer: Thierno Ballo (Millwall/ENG), Sankra Karamoko (IMT Belgrad/SRB), Mickael Dosso (Al-Khor SC/KAT)

Abgänge: Alessandro Schöpf (LASK), Jessic Ngankam (Eintracht Frankfurt/GER/Leihende), Emin Kujovic (1. FC Köln/GER/Leihende), Emmanuel Chukwu (TSG Hoffenheim/GER/Leihende)

Mögliche Zugänge: Nik Prelec (Cagliari/ITA), Shon Weissman (Blau-Weiß Linz)

Mögliche Abgänge: Dominik Baumgartner (Vertragsende), Dejan Zukic, Boris Matic (Sturm Graz, TSG Hoffenheim/GER), Cheick Mamadou Diabate (Dynamo Kiew/UKR), Angelo Gattermayer (Vertragsende), Nikolas Polster (Rapid, FC Augsburg/GER, Wolverhampton Wanderers, Brighton & Hove Albion, FC Brentford/alle ENG, Celtic Glasgow/SCO, St. Etienne/FRA)

SCR ALTACH

SCR ALTACH
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Zugänge: Marko Raguz (Austria)

Leih-Rückkehrer: -

Abgänge: Lukas Gugganig, Luca Kronberger, Anteo Fetahu, Blendi Idrizi, Alexander Gorgon (alle Vertragsende), Precious Benjamin (Leihende, Rückkehr zu Hoffenheim), Moritz Oswald (Leihende, Rückkehr zu Rapid), Marlon Mustapha (Como 1907/ITA/Leihende), Srdjan Hrstic (BK Häcken/SWE/Leihende, Kaufoption nicht gezogen), Moritz Oswald (Rapid/Leihende)

Mögliche Zugänge: Gibson Adu (Unterhaching/GER)

Mögliche Abgänge: Filip Milojevic (Rosenborg/NOR, Holstein Kiel/GER, FC Alverca/POR), Patrick Greil (FC Millwall/ENG)

GAK

GAK
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Zugänge: Beres Owusu (St. Etienne/FRA)

Leih-Rückkehrer: Juri Kirchmayr (FAC)

Abgänge: Mathias Olesen (Greuther Fürth/GER/Leihende), Leon Klassen (Darmstadt/GER/Leihende), Franz Stolz (Genoa CFC/ITA/Leihende), Zeteny Jano (Salzburg/Leihende)

Mögliche Zugänge: -

Mögliche Abgänge: Thorsten Schriebl (Blau-Weiß Linz)

WSG TIROL

WSG TIROL
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Zugänge: -

Leih-Rückkehrer: -

Abgänge: Benjamin Böckle (SK Rapid/Leihende), Moritz Wels (Austria Wien/Leihende)

Mögliche Zugänge: -

Mögliche Abgänge: Jamie Lawrence (FC Valencia/ESP), Valentino Müller

SC AUSTRIA LUSTENAU

SC AUSTRIA LUSTENAU
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Zugänge: Albin Gashi (FC Hertha Wels)

Leih-Rückkehrer: Simon Nesler-Täubl (Austria Salzburg), Melih Akbulut (Bischofshofen), Enes Koc (FC Dornbirn)

Abgänge: Asumah Abubakar, Axel Rouquette, Felix Oberwaditzer, Hugo Bauer (alle Vertragsende), Mohamed-Amine Bouchenna (Clermont Foot/FRA/Leihende)

Mögliche Zugänge: Karim Conte (FC Hertha Wels), Denizcan Cosgun (Austria Salzburg)

Mögliche Abgänge: -

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