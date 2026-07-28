Tor:

Nun hat es der GAK wohl auch eingesehen: Im Gegensatz zu den letzten zwei Saisonen geht man nicht mit Jakob Meierhofer (28) als Nummer eins in die neue Spielzeit. Cican Stankovic (33) wird nach einem Jahr ohne Verein diese Rolle einnehmen, womit Meierhofer wie schon in den letzten zwei Rückrunden als Ersatzgoalie agiert. Christopher Nicht (32) vervollständigt das Torwart-Team.

Fazit: Man hat aus den letzten zwei Hinrunden gelernt, holt diesmal rechtzeitig Qualität auf der Position und wählt mit Stankovic die erfahrene Variante. Der 33-Jährige hat in Österreich alles gewonnen, aber auch ein Jahr nicht gespielt - das birgt ein Risiko.

Abwehr:

Zumindest zwei Drittel der Dreierkette sind recht klar vergeben: Beres Owusu (22) und Donovan Pines (28) waren schon letzte Saison gesetzt und werden das auch künftig sein. Wer die dritte Position bekleidet, ist noch offen. Lukas Vraa (21) und Yannick Oberleitner (24) werden sich wohl darum streiten, mit Petar Markovic (20) als Herausforderer mit Potenzial für mehr.

Auf beiden Schienen sind die Athletiker fast schon zu breit besetzt - für den Moment. Jacob Italiano (24) wäre natürlich gesetzt, ist aber aktuell verletzt und soll auch noch verkauft werden. Somit kommt es rechts zum Duell zwischen den Neuzugängen Anderson (28) und Tim Trummer (20), wobei die Salzburg-Leihgabe nach einer Muskelverletzung am Oberschenkel mehrere Wochen ausfällt. Nach seiner Rückkehr könnte Trummer auch als linker Wingback spielen. Dort wird Leon Klassen als Nummer eins in die Saison gehen, nachdem der Leihspieler fix verpflichtet wurde. Matthias Gragger (24) gilt als weitere Alternative.

Fazit: Selbst nach einem Italiano-Abgang wäre der GAK auf beiden Schienen gut aufgestellt. Auch die erste Garnitur in der Abwehrzentrale passt, wobei ein Ausfall von Owusu/Pines das Level stark runterziehen würde.

Mittelfeld:

In diesem Mannschaftsteil herrscht aktuell noch der größte Handlungsbedarf. Denn wenn man davon ausgeht, dass Feldhofer wie am Ende der letzten Saison wieder im 5-3-2 aufstellt, dann gehört im Mittelfeldzentrum noch nachgebessert.

Mit Tobias Koch (25) ist nur noch einer der beiden Sechser aus der Vorsaison da. Er verlor im letzten Saisonviertel aber seinen Platz in der Startelf. Konkurrenz bekommt der Vizekapitän von Liam Hermesh (22), der aus Israel kommt.

Die Neuzugänge Trummer und Peter Michorl (31) könnten gegebenenfalls aushelfen, wenngleich sie die Position schon länger nicht bekleideten.

Auf der Acht/Zehn hat Feldhofer dafür einige Möglichkeiten: Michorl dürfte gesetzt sein. Christian Lichtenberger (30) trumpfte außerdem im letzten Frühjahr auf, er bekommt aber von Neuverpflichtung Ismael Guerti (21) und Mark Grosse (27) Konkurrenz.

Fazit: Das defensive Mittelfeld ist mit Koch und Hermesh doppelt besetzt, viel Auswahl hat Feldhofer auf der Position aber nicht. Im Gegensatz dazu verfügt man auf der Acht über eine spannende Mischung zwischen jung und alt mit unterschiedlichen Spielerprofilen. An der Körpergröße mangelt es im Mittelfeldzentrum.

Angriff:

Vorne hat der GAK so viel Qualität verloren, wie nirgends sonst. Das hängt einzig und allein mit dem Abgang von Topscorer Ramiz Harakate zusammen. Tio Cipot verließ den Verein bereits im Winter. Mit Kapitän Daniel Maderner (30) und Alexander Hofleitner (26) sind zwei Stürmer geblieben.

Da die beiden aber ähnliche Spielertypen sind, wird sich Feldhofer entscheiden müssen. Gemeinsam haben sie in der vergangenen Saison (zehn Spiele und kein Sieg, wenn gemeinsam am Feld) nämlich nicht funktioniert.

Für die frühere Harakate-Position des zweiten Stürmers kommen deshalb nur der neue Anthony Smits (21) und womöglich auch Grosse infrage.

Fazit: Auch im Sturm sollte der GAK noch nachlegen. Die Kombination Maderner/Hofleitner hat bisher nämlich nicht funktioniert. Neuzugang Smits wird sich wohl erst akklimatisieren müssen.

Wie würdest du aufstellen?