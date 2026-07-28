Tor:

Eigentlich war Daniil Khudyakov schon in der vergangenen Saison als Nummer eins eingeplant, dann verletzte er sich in der Vorbereitung am Handgelenk. Nach einer starken Rückrunde wird der 22-jährige Russe weiter das Tor der "Blackies" hüten. Mit Ammar Helac kam ein neuer Backup aus Hartberg, den Ingolitsch noch aus Altacher Zeiten kennt. Youngster Elias Lorenz (20) ist die Nummer drei.

Fazit: Khudyakov hat in den letzten Spielen der abgelaufenen Bundesliga-Saison gezeigt, dass er das Zeug zur Nummer eins hat. Einzig die Verletzungsprobleme (2 längerfristige Ausfälle 25/26) machen etwas Sorgen. Zudem hat Backup Helac erst neun Bundesliga-Spiele in seiner Vita.

Abwehr:

Defensiv wird Ingolitsch wieder zwischen Dreier- und Viererabwehr switchen. Innenverteidiger hat er dafür genug zur Verfügung - auf den Außen sieht das etwas dünner aus. Albert Vallci, Jeyland Mitchell und Paul Koller sollten gesetzt sein. Mit Petar Petrovic kam zudem ein Herausforderer dazu. Emanuel Aiwu und Niklas Geyrhofer spielen aktuell keine Rolle.

Rechts kam mit Jürgen Heil viel Bundesliga-Erfahrung und Routine. Der 29-Jährige hat in der Vorbereitung bereits seine Qualitäten gezeigt. Arjan Malic durfte sich sogar bei der WM für Bosnien-Herzegowina zeigen. Heil hätte vor allem als Wing-Back die Nase vorn. Links gibt es aktuell nur Rückkehrer Emran Soglo. Nach einem Karic-Ersatz wird noch gefahndet.

Fazit: Sturm hat vor allem in der Innenverteidigung sehr viel Qualität. Bereits in der Rückrunde hatte man unter Ingolitsch die beste Defensive der Liga. Fragezeichen gibt es noch auf der linken Abwehrseite. Da muss Sportchef Michael Parensen noch aktiv werden und Karic ersetzen. Neuzugang Heil macht hingegen einen sehr guten Eindruck.

Mittelfeld:

Wie in allen Mannschaftsteilen ist der Kader des Vizemeisters aktuell noch sehr groß und wird wohl auch noch reduziert werden. Auf der Sechs ist Kapitän Jon-Gorenc Stankovic weiterhin gesetzt. Neben ihm werden sich wohl Ryan Fosso, Luca Weinhandl und Simon Seidl um die zweite Position im zentralen Mittelfeld streiten. Wobei Letzterer auch eine Reihe weiter vorne agieren könnte.

Ankerspieler in der Offensive bleibt Otar Kiteishvili. Youngster JP Hödl, Filip Rozga und Gizo Mamageishvili können offensiv sowohl übers Zentrum als auch über die Außen kommen.

Fazit: Viele Spieler, viele verschiedene Profile und nicht alle Positionen gibt es im System. Ingolitsch hat die Qual der Wahl, was auch gut ist bei der anstehenden Dreifachbelastung der Grazer. Stankovic und Kiteishvili sind dabei wohl die einzigen, die ihr "Stammleiberl" fix haben.

Angriff:

Noch mehr Personal gibt es nur im Angriff. Aktuell weist der Kader neun Mittelstürmer auf - zu viel. In der Rückrunde hatten noch meist Seedy Jatta und Maurice Malone die Nase vorn. Letzterer könnte aber noch gehen. Axel Kayombo war der "Edel-Joker". Youngster Leon Grgic, der kürzlich mit einem neuen Vertrag ausgestattet wurde, kehrt nach langer Verletzungspause zurück.

Auch Rückkehrer Szymon Wlodarczyk machte in der Vorbereitung einen sehr guten Eindruck. Belmin Beganovic drückt auf mehr Einsätze. Für Amady Camara und Peter Kiedl wird es wohl schwer, auf Minuten zu kommen. Kurz vor Saisonstart wurde jetzt mit Nelson Weiper der gewünschte "Neuner" gefunden.

Fazit: Ingolitsch hat im Sturm die Qual der Wahl. Mainz-Leihgabe Weiper hat ohne Frage hier die Nase vorn. Der 21-Jährige gilt in Deutschland als großes Talent und will nun über Spielzeit sein Potenzial entfalten. Um den Platz daneben herrscht ein offener Konkurrenzkampf, wohl zwischen Jatta, Kayombo und Wlodarczyk.