Tor:

Der Nachfolger von Adam Stejskal heißt Salko Hamzic und kommt, wie der Tscheche vor drei Jahren, aus Salzburg. Damit geht die WSG im Tor erneut ein Experiment ein: Hamzic (19) hat gerade einmal 27 Zweitligaspiele für Liefering absolviert. Im Duell zweier Top-Talente im "Bullen"-Stall zog er gegen Christian Zawieschitzky letztlich den Kürzeren. Sollte er sein Potenzial im Lauf der Saison abrufen können, wäre der WSG ein Glücksgriff gelungen.

Als Backup bleibt Alexander Eckmayr an Bord. In seinem einzigen Einsatz der Vorsaison blieb er gegen Ried fehlerlos.

Fazit: Auf dem Platz steht Hamzic vor einer Feuertaufe. Das Auftaktprogramm verspricht viele Schüsse auf das eigene Tor. Das Umfeld der WSG sollte vereinzelte Aussetzer aber eher verzeihen können, als es in Salzburg der Fall wäre. Für die individuelle Entwicklung einer ÖFB-Nachwuchshoffnung ist der WSG-Wechsel vielversprechend.

Abwehr:

Wie in der Vorsaison sollen bei der WSG drei Innenverteidiger für Stabilität sorgen. 52 Gegentore - Ligaplatz 12 in dieser Kategorie - sind eine Benchmark, die man aufbessern will. Als Abwehrchef und Co-Kapitän ist Marco Boras gesetzt, der in seiner ersten Bundesliga-Saison mit wie gegen den Ball einen sehr souveränen Eindruck hinterlassen hat. Drew Murray, gekommen vom SC Freiburg, ist nach der Vorbereitung Anwärter auf einen Stammplatz. Der 20-Jährige war 2025/26 in der deutschen Regionalliga aktiv, wo ihm ein großer Entwicklungsschritt nachgesagt wurde. Mit Lukas Gugganig und David Kubatta stehen außerdem zwei Linksfüße zur Verfügung.

Die Außenbahnen - Trainer Semlic setzt auf Wing-Backs - bleiben vor Saisonstart mit einem Fragezeichen versehen. Quincy Butler kehrt nach einem Kreuzbandriss erst im Winter ins Team zurück. Als beste Optionen bleiben auf dem Papier daher Michael Neuner (19) ohne Profierfahrung und David Jaunegg (23) übrig. Letzterer sollte nach einer Schrecksekunde in einem Testspiel rechtzeitig für den Ligastart fit sein. Im ÖFB-Cup waren rechts Husein Balic und links Raphael Gschösser (20) in seinem Profidebüt im Einsatz.

Fazit: Die Kombination aus einem jungen, unerfahrenen Torwart und einer neu zusammengestellten Defensive mit wenig Erstligaroutine macht auf den ersten Blick Sorge. In der Vergangenheit hat die WSG gutes Gespür und kreative Lösungen gezeigt. Diese wird es auch 2026/27 brauchen.

Mittelfeld:

Die von Matthäus Taferner und Valentino Müller gerissene Lücke in der WSG-Zentrale klafft tief - selbst, wenn man die überdurchschnittlichen Scoring-Werte des Ex-Kapitäns außer Acht lässt. Beide Mittelfeldspieler mussten in der Vorsaison viel Raum bearbeiten, das eigene Spiel vorantreiben und gegen Angriffe absichern.

Es ist ein umfangreiches Paket an Verantwortungen, dem sich erfahrene Neuzugänge wie Rückkehrer Nemanja Celic und Murat Satin stellen sollen. Marc Striednig (20) konnte in der Vorbereitung einen positiven Eindruck hinterlassen, hat aber ebensowenig Bundesligaerfahrung vorzuweisen wie David Falkner (19).

Fazit: Ohne weitere Verpflichtungen zählt das vollkommen neu zusammengestellte WSG-Mittelfeld zu den schwächsten der Liga. Besonders schwer wiegt dieser Umstand, weil dieser Mannschaftsteil dank guter Abstimmung im Vorjahr für viel Schwung gesorgt hat. Diesen müsste man Stand jetzt anders generieren.

Angriff:

Wenn man so will, ist die Offensive das Prunkstück des WSG-Kaders. Mit Nikolai Baden Frederiksen steht einer der besten Stürmer der Liga zur Verfügung, zumindest abseits der großen Vereine. Nach einer längeren Eingewöhnungsphase ist auch Ademola Ola-Adebomi eine größere Rolle zuzutrauen. Routinier und Co-Kapitän Lukas Hinterseer (35) hängt noch ein Jahr an und sollte allfällige Ausfälle kompensieren können.

Über die Seiten kommen mit Thomas Sabitzer und Neuzugang Husein Balic zwei routinierte Bundesligaprofis. Letzterer könnte auch eine Reihe tiefer als Wing-Back zum Einsatz kommen. Mit Michael Olakigbe - geliehen von Brentford - steht auf Wunsch von Trainer Semlic zusätzlich ein Spieler im Kader, der vor allem Tempo mitbringt und flexibel eingesetzt werden kann. Nur Torgefahr hat den ehemaligen U-Teamspieler Englands bisher nicht ausgezeichnet.

Fazit: In der Vergangenheit gab es Spielzeiten, in denen man sich in Bezug auf die WSG Tirol fragen musste, welche Spieler im Kader für Torgefahr sorgen sollen. Diese Bedenken sind für die kommende Saison insofern ausgeräumt, als dass die Bestbesetzung die meisten Konkurrenten im direkten Vergleich aussticht. Baden Frederiksen lieferte trotz mangelnder Spielpraxis zwölf Scorerpunkte.