Ingolitsch: "Polen und Slowakei haben uns budgetär überholt"

"Strukturen aufbrechen und Neues implementieren" – mit diesem Anspruch ging Fabio Ingolitsch bereits beim SCR Altach seine Arbeit an. Nun verfolgt der 33-Jährige dieselbe Idee auch beim SK Sturm Graz.

Zum Jahreswechsel übernahm der Salzburger den Trainerposten bei den "Blackies", leitete den Kaderumbruch mit ein und sollte eine aus dem Tritt gekommene Mannschaft stabilisieren.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten – inklusive des überraschenden Cup-Aus in Altach – stimmen mittlerweile die Ergebnisse. Den Grunddurchgang der ADMIRAL Bundesliga beendete Sturm sogar als Tabellenführer.

Im Interview mit 90minuten spricht der Cheftrainer über seinen Start in Graz, neue taktische Anforderungen in der Liga, Titel-Druck – und warum Österreich im internationalen Vergleich zunehmend ins Hintertreffen gerät.

90minuten: Sie haben Sturm zum Jahreswechsel in einer schwierigen Phase übernommen, nach dem Cup-Aus beendete der Klub den Grunddurchgang nun als Tabellenführer. Wie turbulent waren diese ersten zwei Monate für Sie persönlich?

Fabio Ingolitsch: Auf jeden Fall eine sehr spannende, aber vor allem auch herausfordernde Zeit. Wir hatten durch die Europa League eigentlich keine richtige Vorbereitungsphase. Es war sicher nicht der beste Zeitpunkt, um international direkt in Entscheidungsspiele zu gehen. Auch weil wir ja bekanntlich noch viel am Kader gearbeitet haben. Wichtig war, mit Abschluss der Transferphase Klarheit zu haben, um uns neu und nachhaltig ausrichten zu können. Der Spagat – sowohl kurzfristig erfolgreichen Fußball zu spielen, als auch nachhaltig etwas aufzubauen – in dem befinde ich mich gerade mit meinem Trainerteam. Wir wollen einerseits Ergebnisse liefern, andererseits aber auch diesen Umbruch bzw. diesen neuen Zyklus vorantreiben.

90minuten: Sie haben den schwierigen Start mit den Entscheidungsspielen in der Europa League erwähnt. Direkt danach kam dann auch noch das Cup-Aus in Altach. Wie sehr hat das ihre Arbeit erschwert?

Ingolitsch: Der Einstieg war, wie erwähnt, sicher nicht ideal, wenn du direkt bei Feyenoord spielst. Trotzdem muss man da auch die Kirche im Dorf lassen. Das ist ein Verein, der in ganz anderen Dimensionen spielt und den x-fachen Marktwert von uns hat. Wir haben dort auch verdient verloren. Das Heimspiel gegen Brann Bergen wiederum hat dann gezeigt, dass wir, wenn wir das Ding auf den Platz bekommen, gut performen können. Das Cup-Aus wiederum hatte sicherlich zwei Gründe. Einerseits weil wir keine gute Leistung gezeigt haben. Und andererseits, weil der Spielfilm, mit dem fragwürdigen Elfmeter und dem sehr harten Ausschluss, komplett gegen uns war. Das hat sicher die Anfangsphase etwas getrübt, aber in der Liga haben wir uns von Woche zu Woche verbessert. Mittlerweile sind wir punktetechnisch die beste Mannschaft der Rückrunde. Trotzdem haben wir noch Luft nach oben.