Tor:

Dejan Stojanovic ist trotz der Avancen des FC Red Bull Salzburg die klare Nummer eins. Der 32-Jährige ist die Lebensversicherung der Vorarlberger und einer der besten Torhüter der Liga.

Seine Backups sind Daniel Antosch und Elias Scherf. Youngster Paul Piffer (20) wird weiter bei den Juniors reifen.

Fazit: Solange Stojanovic im Tor steht, müssen sich die Vorarlberger keine Sorgen machen. Der Routinier überzeugt seit Jahren mit konstant guten Leistungen.

Abwehr:

Wie schon in der Rückrunde wird Ognjen Zaric an seinem System festhalten und defensiv mit einer Dreierkette agieren. Während es dafür in der Innenverteidigung genügend Personal gibt, muss Sportdirektor Philipp Netzer auf der rechten Abwehrseite dringend noch aktiv werden.

Wie schon im Vorjahr wird auch heuer wieder das Trio Filip Milojevic, Benedikt Zech und Kapitän Lukas Jäger gesetzt sein. Ihre Backups sind Rassa Rahmani und Neuzugang Henrique Bell. Links gibt es mit Benjamin Böckle und Jakob Brandtner zwei Neue, die versuchen werden, Mohamed Ouedraogo zu ersetzen. Rechts kam wenige Tage vor Saisonstart Niklas Niehoff von Holstein Kiel. Der 21-Jährige soll Sandro Ingolitsch nachfolgen.

Fazit: Die Abwehr der Rheindörfler funktionierte in der vergangenen Saison tadellos. Hinter Vizemeister Sturm stellte man die zweitbeste Defensive der Liga. Heuer gibt es vor allem außen noch Fragezeichen. Ob Niehoff und Böckle die abgewanderten Ingolitsch (7 Scorer) und Ouedraogo (7 Scorer) ersetzen können, wird sich zeigen.

Mittelfeld:

In der Zentrale setzen die Rheindörfler auf Konstanz. Das Quartett Mike-Steven Bähre, Vesel Demaku, Yann Massombo und Patrick Greil wird auch in der neuen Saison wieder gesetzt sein. Die beiden jungen Yanis Eisschill und Diego Madritsch sowie Neuzugang Denizcan Cosgun werden sich vorerst hinten anstellen müssen. Salif Tietietta wartet nach seinem Kreuzbandriss noch auf sein Profi-Debüt.

Fazit: Das Mittelfeld hat sich in der vergangenen Saison zum "Prunkstück" der Vorarlberger entwickelt. Bähre und Demaku sind die Lungen, Greil der Goalgetter und Massombo mit seiner Dynamik eine wichtige Waffe als Box-to-Box-Spieler. Mit Cosgun gibt es zudem einen zusätzlichen torgefährlichen Mittelfeldspieler, der von der Bank Schwung bringen kann.

Angriff:

An vorderster Front werden die Altacher wohl mit einer Solo-Spitze auflaufen. Von den Stürmern der vergangenen Saison ist einzig Ousmane Diawara noch da. Aber auch der Finne könnte noch wechseln. Mit Marko Raguz und Shingo Nakano kamen zwei Neue, wobei der Japaner sich einer kleinen Operation am Knie unterziehen musste und dadurch mehrere Wochen fehlen wird.

Fazit: Wie schon in den Jahren zuvor ist der Sturm die Schwachstelle des SCR Altach. Diawara traf in der Rückrunde kein einziges Mal, Raguz sucht nach seinen Verletzungen nun wieder seine alte Form und Nakano verpasst bereits wichtige Teile der Vorbereitung. Im Sturm will der Klub dementsprechend auch nochmal nachlegen.