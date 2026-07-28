Tor:

Domenik Schierl geht in seine achte Saison als Nummer eins beim SC Austria Lustenau. Sein Backup ist der Deutsche Phillip Böhm, der bisher erst zwei Mal im Cup spielen durfte. Nummer drei ist Youngster Frederic Flatz (19).

Fazit: Mit Schierl haben die Vorarlberger einen erfahrenen Bundesliga-Torhüter, auf den sie sich ohne Zweifel verlassen können.

Abwehr:

Mader wird wie schon in der vergangenen Saison hauptsächlich mit einer Viererkette agieren. Dafür hat er einen guten Mix in der Innenverteidigung. Kapitän Matthias Maak bringt viel Erfahrung mit und wird sich mit dem geliehenen Emmanuel Chuwku duellieren. Daneben läuft es auf einen Zweikampf zwischen Robin Voisine und Niklas Pertlwieser hinaus.

Auf Links hebt Rückkehrer Danilo Soares die Qualität an und wird sich mit Lukas Ibertsberger matchen. Rechts ist Fabian Gmeiner bisher ohne Konkurrenz. Da möchte der Verein aber nochmal nachlegen.

Fazit: In der Abwehr ist fast jede Position doppelt besetzt. Mader legt viel Wert auf einen offenen Konkurrenzkampf und will so das Niveau bei allen erhöhen. Die hohe individuelle Qualität fehlt beim Aufsteiger. Es wird entscheidend, im Kollektiv zu funktionieren.

Mittelfeld:

Die Austria wird in einem 4-3-3-System agieren und damit leichte Adaptionen zum Vorjahr vornehmen. Für die Mittelfeldzentrale sind die beiden Neuzugänge Dion Kacuri und Lord Afrifa, sowie Urgestein Pius Grabher und Sacha Delaye vorgesehen. Auch der eigentliche Außenspieler Seydou Diarra kann theoretisch dort spielen.

Fazit: Wie schon in der Abwehr fehlt die große Bundesliga-Erfahrung auch im Mittelfeld. Viele Spieler haben ihr Niveau in LigaZwa unter Beweis gestellt. Fraglich ist nur, ob das auch für eine Etage höher reicht.

Angriff:

Für die Außen hat Mader mit Haris Ismailcebioglu (fehlt wohl mit Syndosmosebandabriss lange), Ibrahim Ouattara, Seydou Diarra und den beiden Neuzugängen Albin Gashi und Dominik Weixelbraun genügend Optionen. Vor allem Gashi bringt viel Torgefahr mit (13 Tore, 8 Vorlagen für Wels 25/26).

Im Sturmzentrum ist der Aufsteiger nicht sehr breit besetzt. Lenn Jastremski und Precious Benjamin waren bis vor Kurzem die einzigen klassischen "Neuner" im Kader. Hinzukam zuletzt Antonio Verinac, der von St. Gallen ausgeliehen wurde.

Fazit: Jastremski war in der vergangenen Saison mehr Vorbereiter als Torjäger und Benjamin konnte sich bei seiner Leihe nach Altach nicht nachhaltig empfehlen. Der Austria fehlt ohne Wenn und Aber noch ein Knipser. Auf den Außen herrscht hingegen ein Überangebot. Vor allem Gashi und Weixelbraun könnten hier zu Schlüsselspielern werden.