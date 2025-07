WSG Tirol: Die verflixte 7. Saison?

Tor:

Adam Stejskal ist trotz Rückennummer 40 als Nummer 1 im Tor der WSG Tirol einzementiert, der junge Tscheche hat seine Arbeit über die letzten zwei Spielzeiten souverän erledigt. Als Backup eingeplant ist Alexander Eckmayr, der aktuell noch an einer Meniskusverletzung laboriert. Auf der Bank Platz nehmen wird deshalb vorerst Paul Schermer (21), der damit auch auf Spielpraxis in der zweiten Mannschaft verzichten muss.

Fazit: Wenn Stejskal verletzungsfrei durch die Saison kommt, ist die WSG auf dieser Position gut aufgestellt. Sollten die Backups gebraucht werden, wird es eine Reise ins Ungewisse - beide haben erst ein Bundesligaspiel in den Beinen.

Abwehr:

Die WSG Tirol geht stark dezimiert in der Saison, das macht sich vor allem in der Defensivzentrale bemerkbar. Nur die gestandenen Bundesligaprofis David Gugganig und Jamie Lawrence sind übrig geblieben. Neuzugang Marco Boras winkt ein Stammplatz, in seinem Pflichtspieldebüt hinterließ er einen positiven ersten Eindruck. Auf den Außenpositionen sieht es nicht wirklich besser aus: Für die linke Seite wurde Benjamin Böckle vom SK Rapid ausgeliehen, dahinter steht Thomas Geris als Alternative bereit. Rechts wäre man mit Lukas Sulzbacher gut aufgestellt, der allerdings voraussichtlich den Großteil der Hinrunde mit einem Kreuzbandriss ausfallen wird. Im ÖFB-Cup war deshalb Quincy Butler als Wing-Back im Einsatz, es wäre eine Lösung mit viel Potenzial. Auf allen Positionen aushelfen wird David Jaunegg, der sich 2024/25 ohne viel Vorerfahrung etablieren konnte. Die beiden hochgezogenen Talente Michael Neuner (18) und Lukas Schweighofer (18) sind aktuell noch gänzlich unbeschriebene Blätter.

Fazit: Die Wattener sollten noch an Breite zulegen, um nicht früh in Bedrängnis zu geraden. Eine Dreierkette, wie im Saisonfinish umgesetzt, geht sich aktuell nur hauchdünn aus. Schon im Vorjahr war die Kreativität von Trainer Philipp Semlic gefragt, um Lücken in seinem Kader zu füllen - daran wird sich nichts ändern.

Mittelfeld:

Auch im Mittelfeld hat die WSG mehrere Spieler verloren. Die zentrale Achse, bestehend aus Kapitän Valentino Müller und Matthäus Taferner ist aber geblieben, auch der Dritte im Bunde - Johannes Naschberger ist noch da. Ein echter Umbruch bleibt den Tirolern damit erspart. Neue Impulse in der Vorwärtsbewegung sollen vor allem der Leihspieler Moritz Wels und in einer kleineren Rolle Mazou Bambara (20) setzen, Letzterer konnte im Frühjahr bei der zweiten Mannschaft Fuß fassen und im Mai sein Bundesliga-Debüt feiern. Mit David Falkner (18) und Raphael Gschösser (19) haben zusätzlich zwei Tiroler Talente die Vorbereitung mitgemacht und gehen als Teil des Profikaders in die Saison.

Fazit: Die Dauerbrenner aus dem Vorjahr sind noch da, im Großen und Ganzen ist daher klar, was man bekommt. Das durchaus fleißige und routinierte Mittelfeld soll jetzt von jungen Spielern auf die nächste Stufe gehoben werden. Dahinter steckt ein sinnvoller Gedanke, die Gefahr zu stagnieren, ist aber vorhanden.

Angriff:

Eine wirkliche Qual der Wahl hat Trainer Semlic nur in der Offensive. Angeführt wird sie von Routinier Lukas Hinterseer (34), der in der zweiten Saisonhälfte nach überstandenen Verletzungsproblemen deutlich besser zur Geltung kam. Ihm zur Seite stehen Neuzugang Thomas Sabitzer, Mahamadou Diarra und Tobias Anselm, die um Spielzeit konkurrieren werden. Neben Butler ein weiterer Anwärter auf eine Außenposition ist Florian Rieder (29), der in der Vorbereitung einen guten Eindruck hinterlassen hat. Dahinter lauern die Zukunftshoffnungen Yannick Vötter (20) und Christian Huetz (19) - zuletzt sehr erfolgreich bei der zweiten Mannschaft, zum Saisonstart aber nicht rechtzeitig fit - auf Einsätze. Als bisher spannendster Transfer des Sommers wurde für das Zentrum Ademola Ola-Adebomi (21) von Crystal Palace verpflichtet, dessen Spielgenehmigung erst nach dem Ligastart eintreffen wird.

Fazit: Auf dem Papier hat die Gruppe das Potenzial in sich, die 35 erzielten Tore aus 2024/25 zu überbieten. Ein echter Goalgetter fehlt aber noch. Auch Ola-Adebomi muss die in ihn gesetzten Erwartungen erst erfüllen.