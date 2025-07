Sturm: Großer Gejagter unter den Top-Favoriten

Tor:

Eigentlich sollte Daniil Khudyakov (21) als klare Nummer eins in die Saison gehen. Seine Verletzung kam für Sturm zur Unzeit, Ersatz wurde bisher nicht geholt. Somit ist Matteo Bignetti (21) bis auf weiteres Stammkeeper der "Blackies". Der 19-jährige Elias Lorenz fungiert als sein Backup. Komplettiert wird das Torhüter-Team vom 18-jährigen Christoph Wiener-Pucher.

Fazit: Dünn, dünner, Sturm-Tor. Nach der Verletzung von Khudyakov muss vorerst Bignetti die Kohlen aus dem Feuer holen. Erfahrung auf höchstem Niveau war schon vor Khudyakovs Ausfall wenig vorhanden. Die Torhüterposition bleibt damit (vorerst) eine Baustelle - es sei denn, Bignetti überrascht.

Abwehr:

In der Defensive muss Sturm den Abgang von Abwehrchef Gregory Wüthrich verkraften. Als Ersatz liehen die "Blackies" Tim Oermann (21) von Bayer Leverkusen. Außerdem zog es Hoffnungsträger Konstantin Schopp nach Mainz. Das Abwehrzentrum ist dünn besetzt: Niklas Geyrhofer (Knie-OP) fällt noch auf unbestimmte Zeit aus, Alexandar Borkovic, der zumindest für die Kadertiefe wichtig ist, laboriert an einem Kreuzbandriss. So bleiben neben Oermann nur noch Emanuel Aiwu und Dmitiri Lavalee, der aber auch auf links gebraucht werden könnte. Auf den Außenverteidiger-Positionen ist man dafür ausreichend besetzt. Links hat man mit Lavalee, Emir Karic und Emran Sogolo sogar drei Optionen, rechts steht hinter Max Johnston der 19-jährige Arjan Malic bereit.

Fazit: An fehlender Qualität in der Abwehr würde eine Titelverteidigung jedenfalls nicht scheitern. Einzig in Sache Tiefe im Abwehrzentrum könnte es bei Ausfällen eng werden. Kommt Karic, wie teilweise im Frühjahr, an sein eigentliches Niveau heran, steht Lavalee als zusätzliche Option für die Zentrale zur Verfügung.

Mittelfeld:

Den vor allem im Frühjahr bärenstarken Malick Yalcouye zu ersetzen, wird keine leichte Aufgabe. Mit Filip Rozga (18) holte man einen vielversprechenden Youngster, der in der Raute als Achter oder Zehner spielen kann. Der zweite Neue im Mittelfeld, Julius Beck (20), spielt etwas defensiver und stellt eine Alternative zu Tochi Chukwuani dar, beide können auf der Sechs und auf der Acht spielen. Als Sechser ist Jon-Gorenc Stankovic gesetzt. Für die offensiven Akzente in der Raute sind auch heuer Otar Kiteishvili und Tomi Horvat zuständig. Als Backups fungieren Kapitän Stefan Hierländer und Youngster Jacob Hödl (18).

Fazit: Sturm steht im Mittelfeld ligaweit qualitativ am besten da, allzu viele Ausfälle sollten aufgrund der Doppelbelastung aber nicht passieren.

Angriff:

Hier lautet die wesentlichste Frage: Wer spielt neben William Böving? In der Vorbereitung wurde viel probiert, die größten Chancen hat wohl (so es keinen Neuzugang mehr gibt) Seedy Jatta. Auch der aus Basel gekommene Axel Kayombo (19) ist (wenn wieder fit) eine Option, genauso wie Jungspund Leon Grgic (19) und Amady Camara. Keine Rolle spielen die Leih-Rückkehrer Bryan Teixeira und Szymon Wlodarczyk.

Fazit: Bleibt Böving, hat Sturm zumindest einen Angreifer, der zu den besten seiner Zunft in der Liga gehört. Alle anderen fallen im Vergleich dazu (noch) ab. Holen die "Blackies" noch einen adäquaten Nebenmann für den Dänen, gehört die Sturm-Angriffsreihe zur absoluten Ligaspitze.