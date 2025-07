BW Linz: Klassenerhalt - oder darf's ein bisserl mehr sein?

Tor:

Bei den Blau-Weißen gab es anfangs noch Hoffnung, die Leihe von Radek Vitek auszuweiten, daraus wurde letztlich nichts. Mit Viktor Baier hat man aber für adäquaten Ersatz gesorgt, damit steht erneut ein Leih-Keeper zwischen den Pfosten. Dahinter nimmt Thomas Turner weiterhin die Rolle als solide Nummer zwei ein. Mit Kevin Radulovic und Neuzugang Valentin Oelz verfügt man über zwei junge, zusätzliche Backups.

Fazit: Nach dem, was Baier in er Vorbereitung zeigte, muss er den Vergleich mit Vitek nicht scheuen. Zwar war ob mangelnder Erfahrung noch die eine oder andere Unsicherheit dabei, das war bei Vitek im Vorjahr aber ähnlich. Auch Oelz erhielt einige Spielzeit und zeigte dabei, dass er durchaus die Anlagen dafür hat, in Zukunft mehr als die Nummer drei oder vier im blau-weißen Tor zu sein.

Abwehr:

In der Abwehr hat sich bei den Linzern am wenigsten verändert. Mit Matthias Wetschka gab es nur einen Neuzugang, der 20-Jährige wird aber vorerst als Kooperationsspieler in Dietach geparkt. Auch Neo-Coach Mitja Mörec setzt wieder auf eine Dreierkette, in der Manuel Maranda wieder als zentraler Mann gesetzt ist. Daneben matchen sich Martin Moormann, Kapitän Fabio Varesi-Strauß und Elias Bakatukanda um die Plätze. Mit "Hybrid" Alem Pasic steht eine weitere Alternative bereit. Anders sieht das auf den Wingback-Positionen aus, dort stehen vorerst nur Anderson (rechts) und Simon Pirkl (links) zur Verfügung. Marcel Schantl hat zwar noch Vertrag, spielt aber keine Rolle mehr.

Fazit: Die blau-weiße Dreierkette ist für Bundesliga-Verhältnisse eine solide, aber auch nicht mehr. Auf den Außenpositionen sind Anderson und Pirkl unverzichtbar, aber es braucht unbedingt Alternativen. Diese Baustelle sollte man in der Stahlstadt aber bis Transferende behoben haben.

Mittelfeld:

Hinter dem Dreier-Sturm werden bei Blau-Weiß wieder zwei Sechser bzw. Achter agieren. In der Vorbereitung probierte man einige Kombinationen aus. Um die Plätze duellieren sich Alexander Briedl, Alem Pasic, der noch rekonvaleszente Neuzugang Christopher Cvetko und Oliver Wähling. Der aus der OÖ-Liga geholte Felix Gerstmayer zeigte in der Vorbereitung gute Ansätze, ist zunächst aber Kooperationsspieler in Wallern.

Fazit: Positiv ist, dass sich alle Kandidaten mehr oder minder auf demselben Niveau bewegen. Mit den Top-6-Teams kann die Qualität der Linzer im Mittelfeld natürlich nicht mithalten, mit Hartberg befindet man sich auf Augenhöhe. Im Vergleich zum Rest der Liga hat man zumindest einen kleinen Vorsprung.

Angriff:

Mit Muharem Huskovic und Jakob Knollmüller holte man auch im dritten Bundesliga-Jahr neue Backups für Goalgetter Ronivaldo. Man muss hoffen, dass "Muki" heuer der berühmte Knopf aufgeht, nur dann ist er eine echte Alternative zu Ronivaldo. Knollmüller braucht noch Zeit, um sich an das höhere Niveau heranzutasten. Leih-Rückkehrer Stefan Feiertag spielt keine Rolle mehr. Auf den Außenbahnen holte man mit Nico Maier eine zusätzliche Waffe. Er matcht sich mit Simon Seidl um den Platz am rechten Flügel. Der wieder fitte Thomas Goiginger dürfte links gesetzt sein. Dahinter hat man mit dem ehemaligen Langzeitverletzten Joao Luiz eine weitere Alternative. Auch Paul Mensah ist eine solche, bei ihm gilt es aber abzuwarten, wann und in welcher Verfassung er zurückkommen wird.

Fazit: Die blau-weiße Offensive ist das Prunkstück des Kaders. Über so viel Qualität verfügten die Stahlstädter in der Bundesliga bisher noch nie. Die "Einsergarnitur" mit Seidl/Maier, Ronivaldo und Goiginger ist eine, die jedem Gegner wehtun kann.