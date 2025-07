Tor:

Samuel Sahin-Radlinger hat - wenngleich nicht immer fehlerfrei - eine tadellose erste Saison als Stammgoalie hingelegt. Der 32-Jährige zählt zu den besseren Goalies der Liga und ist bei den Violetten unumstritten. Backup Mirko Kos hat bereits unter Beweis gestellt, dass auf ihn Verlass ist, wenn er gebraucht wird. Dreiergoalie Lukas Wedl hat in seinen bisherigen vier Jahren beim Klub gerade mal vier Spiele gemacht - für die Amateure.

Fazit: Die Austria hat im Tor keine Sorgen.

Abwehr:

Die Veilchen werden an ihrer Dreier- bzw. Fünferkette festhalten. Für die Innenverteidigung stehen mit dem gesetzten Abwehrchef Aleksandar Dragovic, Johannes Handl, Philipp Wiesinger und Tin Plavotic vier Spieler zur Verfügung, die allesamt Stammplatz-Ansprüche haben. Neuzugang Kang Hee Lee - eigentlich als Sechser geholt - hat sich zum Saisonstart aber als rechter Innenverteidiger etabliert. Darüber hinaus hoffen die Talente Dejan Radonjic (19) und Ifeanyi Ndukwe (17) auf Spielpraxis. Auf der rechten Außenbahn führt kein Weg an Dauerbrenner Reinhold Ranftl vorbei, der 20-jährige Luca Pazourek soll sich zum ernsthaften Herausforderer mausern. Links bekommt Hakim Guenouche Konkurrenz vom 20-jährigen Matteo Schablas. Der Langzeit-Verletzte Ziad El Sheiwi arbeitet an seinem Comeback. Es soll noch ein linker Wingback, der im Idealfall auch rechts spielen kann, kommen.

Fazit: Im Abwehrzentrum brauchen Qualität und Quantität ligaweit keinen Vergleich zu scheuen. Auf den Außen sieht es anders aus, da muss entweder ein starker Transfer die Qualität heben, oder die Jungen einen ordentlichen Entwicklungssprung machen.

Mittelfeld:

In der Vorsaison waren die zentralen Mittelfeld-Positionen (Sechs/Acht) vor allem in der Tiefe noch Baustellen, das hat sich erledigt. Abubakr Barry hat sich etabliert. Weil Neuzugang Kang Hee Lee auf der Sechs am Besten ist, und der universell einsetzbare Rückkehrer Manprit Sarkaria auch als Achter auflaufen kann, könnte es auf Dauer eine schwierige Saison für Kapitän Manfred Fischer werden. Tendenziell kein Land sieht Youngster Philipp Maybach, der bei den Violets seine Einsätze bekommen wird. Florian Wustinger arbeitet nach seinem x-ten Kreuzbandriss am Comeback. Dominik Fitz darf als Freigeist weiterhin die Gegner reihenweise vor Probleme stellen. Youngster Sanel Saljic ist der nächste Entwicklungsschritt zuzutrauen.

Fazit: Coach Helm hat viele Möglichkeiten, die passende Mischung für den jeweiligen Gegner zu finden. Sarkaria entlastet Fitz (sollte er bleiben) bei vielen Aufgaben im Zentrum.

Angriff:

Der FAK hat mehr als genug Stürmer im Kader. Maurice Malone, der weiterhin heißer Transfer-Kandidat ist, scheint aktuell gesetzt. Auf Dauer sollte sich auch Neuzugang Johannes Eggestein durchsetzen. Der junge Australier Noah Botic gilt als Knipser, der trotzdem viel arbeitet. Mit Kelvin Boateng gibt es einen weiteren Neuzugang - physisch stark, sehr schnell. Zudem kann auch Manprit Sarkaria an vorderster Front spielen. Da wird es Talent Konstantin Aleksa schwer haben, zu Einsatzminuten zu kommen. Romeo Vucic und Marko Raguz spielen in den Plänen keine Rolle mehr. Ab Frühjahr eventuell aber Abdoulaye Kante, wenn er nach seinem Kreuzbandriss wieder fit ist.

Fazit: Viele Stürmer, verschiedene Typen. Es ist schwer vorstellbar, dass die Austria diese Saison Probleme mit dem Toreschießen haben wird.