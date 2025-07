Saison der WAC-Wahrheit: Spitzenteam oder Durchschnitt?

Der Wolfsberger AC ist aus finanzieller Sicht wohl der Vorzeigeverein für alle sogenannten Dorfklubs. Knapp 15 Millionen Euro Umsatz erzielten die Kärntner in der Saison 2023/24 – und damit mehr als doppelt so viel wie etwa die WSG.

Der WAC hat es geschafft, mit einer Mischung aus internationalen Teilnahmen und gewinnbringenden Transfers die finanzielle Säule des Klubs kräftig auszubauen.

Wenig wurde in den vergangenen Jahren in die Infrastruktur investiert, was Wolfsberg-Präsident Dietmar Riegler bewusst ist. Hier könnten die Kärntner weiteres finanzielles Potenzial erschließen. "Wir müssen sicherlich in den nächsten Jahren hier einiges nachholen. Da sind wir auf dem Wege, aber momentan ist es so, dass wir auf Unterstützungen beziehungsweise Förderungen angewiesen sind", meinte Riegler zuletzt.