TSV Hartberg: Einige Fragezeichen in der Oststeiermark

Tor:

In der Oststeiermark gab bzw. gibt es in diesem Sommer auf der Torhüter-Position eine kleine Zeitenwende. Raphael Sallinger hat den TSV nach sieben Jahren in Richtung Hibernian FC (Schottland) verlassen, in den vergangenen zweieinhalb Spielzeiten war der Kärntner Hartbergs Nummer eins. Aktuell finden sich im Kader von Trainer Manfred Schmid gleich fünf Torhüter. Die Oststeirer verpflichteten Tom Ritzy Hülsmann (21), der beim FC Bayern München ausgebildet worden war und in der vergangenen Spielzeit in der 2. Liga beim SKN St. Pölten das Einserleiberl trug, das soll auch in Hartberg der Fall sein. Mit Ammar Helac (27), der vom SCR Altach kam und in Österreichs höchster Spielklasse bislang sechsmal zwischen den Pfosten gestanden hatte, gibt es einen zweiten potenziellen Einser. Harald Postl (19) lief noch nicht in der ADMIRAL Bundesliga auf. Auch Elias Scherf (22) wartet noch auf einen Bundesliga-Einsatz. Luka Maric (23) spielte zweimal für den SK Sturm Graz und einmal für die Hartberger in der Bundesliga.

Fazit: Angesichts des Überangebots auf der Torhüter-Position wird mindestens ein Keeper den TSV wohl noch verlassen, ein Wechsel von Scherf oder Maric wirkt wahrscheinlich. Auf das 2,05 Meter große Talent Hülsmann als neue Nummer eins zu setzen, birgt ein altersbedingtes Risiko. Ansonsten hat Trainer Schmid den Bundesliga-erprobten Helac in der Hinterhand.

Abwehr:

Vier Abwehrakteure haben den TSV in diesem Sommer verlassen, die Hartberger reagierten mit Verpflichtung von fünf neuen Spielern für diesen Mannschaftsteil. Auf der rechten Seite bringen Kapitän Jürgen Heil (28) und Neuzugang Julian Gölles (25) Erfahrung mit. Der aufstrebende Damjan Kovacevic (20), der beim 5:2-Cupsieg gegen den SV Lafnitz aufzeigte, tut dem Konkurrenzkampf gut und darf sich berechtigte Hoffnungen auf regelmäßige Einsätze machen. Der 18-jährige Maximilian Hennig und der 21-jährige Dominic Vincze sind für die linke Seite eingeplant. Vincze ist in der Abwehr jedoch flexibel einsetzbar. Das Defensivzentrum ist ein klein wenig eine "Wundertüte". Zum einen ist noch nicht absehbar, wann Paul Komposch (24) von seiner Kreuzbandverletzung zurückkehren wird. Zum anderen zeigen wohl erst die ersten Spiele, wie sich Bundesliga-Rückkehrer Lukas Spendlhofer (32) und Neuling Habib Coulibaly (21) in der Bundesliga zurechtfinden. Ähnliches gilt für Björn Hardley (22) und Emmanuel Ojukwu (21), die gemeinsam auf drei Bundesliga-Spiele kommen. Fabian Wilfinger (21) hat etwas mehr BL-Partien in den Beinen (21). In Bezug auf das System präsentierten sich die Hartberger unter Trainer Schmid flexibel, in der letzten Saison waren sowohl die Vierer- als auch die Dreier- bzw. Fünferkette im Einsatz.

Fazit: Die Oststeirer sind vor allem auf der rechten Außenbahn gut aufgestellt. Die Spieler für die linke Seite sowie das Abwehrzentrum sind allesamt ziemlich jung – Spendlhofer ist da die Ausnahme. Der Innenverteidiger absolvierte war in den letzten Jahren aber nicht gerade in Top-Ligen aktiv. Der Routinier wird wohl Verantwortung übernehmen und seinen jungen Abwehrkollegen womöglich die eine oder andere Unsicherheit verzeihen müssen.

Mittelfeld:

Vorneweg kann festgehalten werden: Es muss noch eine Verstärkung für das offensive Mittelfeld her. Der Abschied von Donis Avdijaj zum WAC hat ein Loch aufgerissen, das noch nicht gestopft wurde. Auch mit dem Abgang von Justin Omoregie, der nach dem Ende der Leihe zum FC Red Bull Salzburg zurückkehrte, ging Qualität verloren. Aber blicken wir auf die Spieler, die Hartberg zur Verfügung stehen: Der offensiv orientierte Dominik Prokop (28) wird wohl regelmäßig zu Einsätzen kommen und mehr Verantwortung übernehmen müssen. Coach Schmid wird zudem auf Tobias Kainz (32), Benjamin Markus (24) und Youba Diarra (27) setzen. Während Kainz und Markus die defensiveren Rollen übernehmen, kann Diarra auch weiter vorne eingesetzt werden. In der letzten Saison hatte keiner der drei eine hundertprozentige Startelf-Quote, sie wechselten sich mit ihren Einsätzen aber ab und kamen so auf jeweils über 35 Pflichtspiele. Die jungen Julian Halwachs (22), Jonas Karner (20) und Paul Bratschko (19) dürften als Ergänzungsspieler zu Minuten kommen. Maximilian Fillafer (20) befindet sich nach einer längeren Pause im Aufbautraining.

Fazit: Ohne die notwendige Verstärkung für das offensive Mittelfeld haben die Hartberger in diesem Mannschaftsteil an Qualität eingebüßt. Positiv ist, dass es mit Kainz, Markus, Diarra und Prokop eine Achse gibt, die eingespielt ist.

Angriff:

Im Sturm hat sich auf dem Transfermarkt nicht allzu viel getan. Christoph Urdl, der in der letzten Saison verliehen war, wurde fix abgegeben. Auch Leihspieler Muharem Huskovic ist nicht mehr Teil des Teams. Neuverpflichtungen gibt es keine. Im Cup gegen Lafnitz bildeten Patrik Mijic (26) und Elias Havel (22) den TSV-Angriff. Beide konnten mit jeweils einem Doppelpack Selbstvertrauen tanken. Hinter dem Duo stehen die beiden 21-jährigen Jed Drew und Marco Hoffmann parat, wobei Havels Stammplatz mehr wackelt als jener von Mijic. David Korherr (23), der in der letzten Landesliga-Saison fleißig netzte, erhält womöglich die eine oder andere Minute auf Profiebene.

Fazit: Mijic’ Scorerwerte in der Bundesliga-Spielzeit 2024/25 waren einwandfrei (12 Tore und 3 Assists in 32 Spielen). In der neuen Saison sollte (oder muss) er daran anknüpfen. Havel hat nur dreimal getroffen, er fiel in der Hinrunde verletzungsbedingt aber auch lange aus. Drew war zweimal erfolgreich, Hoffmann einmal. Nach dem Avdijaj-Abgang, der in der letzten Saison 12 Scorerpunkte beisteuerte, ist die gesamte Offensivreihe gefordert, eine Schippe draufzulegen. Eine weitere Stürmer-Option würde den Hartbergern zudem sicher nicht schaden.