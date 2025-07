Das verflixte zweite Jahr des GAK: Verstärkungen vorne, die Defensive dünn

Tor:

Es geht aller Voraussicht nach mit dem gleichen Stammtorhüter in die neue Saison, wie im letzten Jahr: Jakob Meierhofer. Und trotzdem schmerzt ein Abgang beim GAK. Florian Wiegele überzeugte bei seiner Halbjahres-Leihe, verdrängte Meierhofer sofort. Seine Leihe konnte nicht verlängert werden, was einen Qualitätsabfall für das Team bedeutet. Meierhofer wurde das Vertrauen ausgesprochen, doch der GAK sucht noch nach einem Herausforderer. Deshalb ist Christoph Nicht (31) eigentlich als Nummer drei eingeplant. Sollte kein neuer Goalie kommen, wird er Meierhofer sowieso nicht wirklich in Bedrängnis bringen. Das Torwartteam vervollständigt Darius Achitei (16).

Fazit: Nicht nur leistungstechnisch, sondern auch hinsichtlich der Ausstrahlung ist der Wechsel zurück zu Meierhofer ein kleiner Rückschritt. Die Konkurrenz hat auf dieser Position die Nase vorn.

Abwehr:

Zwischenzeitlich war unklar, mit welchem System es in die Meisterschaft geht: Fünferkette, wie in der letzten Saison, oder mit der in den frühen Testspielen ausprobierten Viererkette. Am Ende der Vorbereitung legte sich Feldhofer aber wieder auf die bewährte Fünferkette fest.

Gesetzt ist jedenfalls Jacob Italiano - wohl als Linksverteidiger, er kann aber auch rechts spielen. Der Australier war in der Vorsaison ein kleiner Lichtblick in der schwachen GAK-Abwehr. Sein Pendant Dominik Frieser ist für die rechte Schiene eingeplant. Als einziger Back-Up fungierte in der Vorbereitung Thomas Schiestl.

Petar Filipovic - obwohl aktuell noch nicht komplett fit - dürfte gemeinsam mit Neuzugang Ludwig Vraa in der Innenverteidiger Variante Nummer eins sein. Als linker Innenverteidiger dürfte Linksfuß Martin Kreuzriegler die Nase vorne haben. Sechser Sadik Fofana könnte auch in die Abwehr-Zentrale rutschen. Lukas Graf, Michael Lang und Yannik Oberleitner stehen dahinter bereit, doch mit Milos Jovicic und Antonio Tikvic gingen zwei Stamm-Innenverteidiger der Vorsaison. Deshalb suchen die Grazer auch noch für die dringend benötigte Verstärkung.

Fazit: Die Abwehr ist aktuell noch die Problemzone der "Rothosen". Vor allem bei den Innenverteidigern fehlt es an Bundesliga-Qualität, aber auch auf den Außen ist man nicht ideal aufgestellt. In der Zentrale ist zumindest die Breite vorhanden, die fehlt auf den Wingbacks komplett.

Mittelfeld:

Sofern Sadik Fofana aber nicht in die Abwehr rutscht, wird er im defensiven Mittelfeld gesetzt sein. Neben ihm gibt es mehrere Optionen: Eigentlich sollte Neuzugang Tobias Koch daneben ebenso einen sicheren Platz haben. Murat Satin wäre als offensivere Option im Zentrum denkbar. Thorsten Schriebl und Neuverpflichtung Tim Paumgartner können zudem hinein rotieren.

Im offensiven Mittelfeld hat Feldhofer eine große Auswahl. Ramiz Harakate hat als Neuerwerbung auf der linken Halbposition die besten Chancen, sofern Tio Cipot nicht am Flügel eingeplant ist oder der Franzose gar auf die Wingback-Position rutscht. Rechts wird es einen Zweikampf um den Startelf-Platz zwischen Zeteny Jano und Christian Lichtenberger geben - mit Thomas Schiestl und Dominik Frieser als weitere Optionen.

Fazit: In der Spitze wie in der Breite ist das Mittelfeld das Prunkstück des GAK. Die Transfers von Koch und Harakate sorgen für mehr Qualität und Optionen. Am linken Flügel wäre eine zweite Option noch wünschenswert, ansonsten sind die Grazer auf allen Positionen mindestens doppelt besetzt und ob der guten Breite nicht leicht ausrechenbar.

Angriff:

Wie in der Vorsaison wird Feldhofer wohl eine Solospitze präferieren, aber auch ein Doppelsturm ist denkbar. Dafür gibt es mit Tio Cipot, Alexander Hofleitner und Neo-Kapitän Daniel Maderner jedenfalls genug starke Varianten. Ersterer könnte auch am linken Flügel spielen und stellte wie der Kapitän schon letzte Saison unter Beweis, dass er in der Bundesliga funktionieren kann. Hofleitner sind ebenso einige Treffer zuzutrauen. Arbnor Prenqi, Neuzugang aus der Ostliga, muss sich erst einmal beweisen und könnte seine Chancen als Joker bekommen.

Fazit: Große Sorgen um den Angriff muss sich der GAK keine machen. Cipot, Hofleitner und Maderner haben ihre Qualitäten schon unter Beweis gestellt. Prenqi konnte bei Neusiedl eine starke Quote aufweisen, ist ob des Liga-Unterschieds noch eine Wundertüte. Im Vergleich mit der Konkurrenz müssen sich die Grazer mit drei Spielern, die an mindestens den zehn Saisontoren kratzen können, aber nicht verstecken.