Tor:

Alles wie gehabt. Niklas Hedl ist klarer Einser - jetzt auch auf dem Trikot. Bei ihm können sich Unsicherheiten einschleichen, das gilt aber gleichermaßen für Top-Paraden. Dahinter ist Paul Gartler der brave Backup, der zur Verfügung steht, wenn er gebraucht wird. Der 20-jährige Laurenz Orgler hat keine leichte Ausgangsposition und muss auf seine ersten Einsätze in der Kampfmannschaft noch warten.

Fazit: Solange Niklas Hedl da ist und nicht in völliger Unform agieren sollte, wird Peter Stöger mit der Schlussmann-Frage nicht beschäftigt sein.

Abwehr:

Die Innenverteidigung war schon 2024/25 das Prunkstück Rapids. Serge-Philippe Raux-Yao ist aller Marktwertsteigerung zum Trotz noch in Hütteldorf, seine Fehler ließen sich letzte Saison an einer Hand abzählen. Daneben ist Nenad Cvetkovic nicht nur der Mann für's Grobe, sondern schon eine Identifikationsfigur. Ange Ahoussou bewies, dass selbst bei Raux-Yaos Fehlen kaum Qualitätsabfall zu befürchten ist. Mit Jean Marcelin hat jetzt auch Cvetkovic einen Backup bekommen, der kaum Ablöse kostete und von Markus Katzer Potenzial attestiert bekommt, das mit jenem von "SPRY" mithält. Alle Mitglieder dieses Quartetts messen mindestens 1,94 Meter! Dahinter stehen Jakob Schöller (20) und Amin-Elias Gröller (19) als Perspektivspieler.

Anders sieht es auf den Seiten aus, das war eine Schwachstelle. Rechts wird Bendegúz Bolla wohl gesetzt sein, er kann und muss aber einen Zahn zulegen: Leih-Rückkehrer Furkan Demir lauert nach einem guten Jahr in Hartberg auf seine Chance. Moritz Oswald konnte auf anderen Positionen stets mehr zeigen. Links hat Jonas Auer nach einer Saison mit Licht und Schatten in Jannes Horn einen dringend benötigten Konkurrenten bekommen, der Deutsche könnte ihm den Rang ablaufen.

Fazit: Rapid hat die beste Innenverteidigung der Bundesliga - und die besten Backups dort. Außen bietet der frische Konkurrenzkampf Optionen, die der Qualität nur guttun können.

Mittelfeld:

Weil Mamadou Sangaré (vorerst) geblieben ist, ist das zentrale Mittelfeld nicht schlecht besetzt. Als Kreativmann wäre die Kombination mit dem defensiv stabilen Lukas Grgic bewährt, Romeo Amane hatte seine Eingewöhnungszeit aber nun. Auch Moritz Oswald fühlt sich im Mittelfeld wohler als in der Rechtsverteidigung. Tobias Børkeeiet ist noch out, konnte vor seiner Verletzung aber nicht überzeugen. Ein Backup im defensiven Mittelfeld wäre angesichts des Vorwärtsdrangs von Sangaré und Amane noch eine Transfer-Option. Wer hat hier die Nase vorne, bleibt es bei der Konstellation? Oder gibt es gegen tieferstehende Gegner gar nur einen zentralen Mann am Platz?

Im offensiven Mittelfeld gibt es ein Dilemma: Matthias Seidl und Louis Schaub brauchen den Platz in der Mitte, konnten letztes Jahr am Flügel nicht überzeugen. Damit wird selten Platz für beide sein, mit naturgemäßen Vorteilen für den Kapitän.

Fazit: Bleibt Sangaré - und stellt er seine Harakiri-Aktionen ab - ist Rapid auch im Zentrum qualitativ brauchbar unterwegs. Egal ob Seidl oder Schaub davor, beide müssen wieder mehr zeigen und sollten das können, wenn sie ihren Stärken entsprechend eingesetzt werden.

Angriff:

Ganz vorn (fast) alles neu in Hütteldorf. Ercan Kara wurde fix geholt, LigaZwa-Torschützenkönig Claudy Mbuyi kam genau wie Janis Antiste frisch. Wird es einen echten "Einserstürmer" geben? Alle haben ihre Stärken - Kara die Physis, Mbuyi den Speed und Antiste die Technik. Damit kann Peter Stöger eher gegnerabhängig variieren. Aber: Antiste fühlt sich als "Freigeist" wohler, ist weniger Zielspieler. Das ruft nach einem Sturmpartner. In Sachen Nachwuchs hofft Furkan Dursun (20) darauf, sich öfter in der Kampfmannschaft zeigen zu können. Mehr Erfahrung in der Bundesliga hat Noah Bischof schon vorzuweisen, sein Stand wird nach dem Ende der Leihe zur Vienna aber nicht leichter.

Auch am Flügel weht frischer Wind: Rechts sollte an Andrija Radulovic kein Weg vorbeiführen, der nun fix verpflichtete Montenegriner war trotz beschränkter Einsatzzeit schon im Frühjahr hin und wieder der auffälligste Rapidler am Platz. Links soll Petter Nosa Dahl seinen Mit-Skandinavier Isak Jansson vergessen machen. Dahinter wird es dünner: Nikolaus Wurmbrand will erst den Durchbruch schaffen, Oliver Strunz wird nach seiner Leihe zum FAC weiter kämpfen. Dominik Weixelbraun hat in der Vorbereitung überzeugt, war aber ursprünglich für Rapid II vorgesehen - kann er den Sprung von Amstetten in die Bundesliga schon bewältigen? Kein Wunder, dass mit Marco Tilio von Celtic das derzeit heißeste Transfergerücht den Flügel betrifft.

Fazit: Es ist kaum ein Stein auf dem anderen geblieben, so ist eine Einschätzung schwer. Potenzial und Variantenreichtum sind gegeben, wird der Output auch passen?