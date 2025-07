Tor:

Beim LASK kamen in der abgelaufenen Saison vier verschiedene Torhüter zum Einsatz, jetzt stehen mit Lukas Jungwirth und Tobias Schützenauer nur mehr zwei im Profikader. Auf den 21-jährigen Jungwirth kommt die schwierige Aufgabe zu, Tobias Lawal zu ersetzen. Beim LASK hält man große Stücke auf den U21-Nationalspieler, der den Weg der jungen "Einser" fortsetzen soll. Inwieweit er mit dem damit einhergehenden Druck umgehen kann, wird sich zeigen. Tobias Schützenauer geht als Nummer zwei in die Saison. Dass man sich auf den gebürtigen Grazer uneingschränkt verlassen kann, hat er in der abgelaufenen Saison bewiesen. Mit Fabian Schillinger hat ein weiterer Youngster in der Vorbereitung Einsatzzeit bekommt, er dürfte das Torhüterteam komplettieren.

Fazit: Der LASK setzt seinen Weg, jungen Torhütern das Vertrauen zu schenken, eisern fort. Aufgrund der Tatsache, dass noch eine erfahrene Alternative im Kader steht, hält sich das Risiko in Grenzen.

Abwehr:

Der LASK kehrt unter Neo-Cheftrainer João Sacramento zur Viererkette zurück. Nach dem Abgang von Philipp Ziereis übernimmt Andrés Andrade die Rolle des Abwehrchefs. Die zweite Position in der Innenverteidigung werden sich Modou Keba Cissé und Melayro Bogarde untereinander ausmachen. Der junge Senegalese hatte in der abgelaufenen Saison noch klar die Nase vorne, doch unter Sacramento zeichnet sich ein offener Konkurrenzkampf mit dem Niederländer ab. Im ÖFB-Cup saß Cissé, der im Sommer 2026 nach Birmingham übersiedeln wird, 90 Minuten auf der Bank. Mit Jérôme Boateng hat der LASK zudem einen erfahrenen Innenverteidiger in der Hinterhand, doch der deutsche Weltmeister wusste bislang noch nicht nachhaltig zu überzeugen. Auf der rechten Defensivseite sind die Rollen klar verteilt: Neuzugang Kasper Jørgensen geht als Stammspieler in die Saison, Kevin Lebersorger (20) von den LASK Amateuren OÖ ist die erste Alternative. Auf der linken Seite ist Dauerbrenner George Bello gesetzt, sein Backup ist Emmanuel Michael (19).

Fazit: Die Stamm-Abwehrkette zählt qualitativ zweifelsohne zu den besten der gesamten Liga. In der Breite mangelt es jedoch an bewährten Alternativen, was bei Ausfällen oder Formschwankungen zur Herausforderung werden könnte. Ein weiterer Neuzugang würde speziell der Innenverteidigung guttun.

Mittelfeld:

Im Mittelfeld hat sich der LASK in der Vorbereitung taktisch variabel gezeigt. Auf dem Papier agiert der LASK im 4-2-3-1 mit einer Doppelsechs und drei offensiven Mittelfeldspielern. Während Ismaila Coulibaly für die defensive Absicherung im Mittelfeld sorgt, rückt Nebenmann Sascha Horvath bei gegnerischem Ballbesitz situativ eine Reihe weiter nach vorne, um das Angriffspressing auszulösen. In eigenem Ballbesitz lässt sich der Neo-Kapitän gerne fallen, um den Spielaufbau anzukurbeln. Nach dem Abgang von Robert Zulj sind seine Qualitäten als Spielmacher gefragter denn je. Mit Valon Berisha gibt es genau einen Spieler, der über ein ähnliches Skill-Set verfügt und den Kapitän der Linzer im Notfall ersetzen könnte. Mit Neuzugang Art Smakaj hat Coulibaly kürzlich einen starken Herausforderer bekommen, zudem hofft Youngster Mohamed Sanogo (21) auf Einsatzzeit. Auf der zentralen Zehnerposition ist Christoph Lang als Stammspieler eingeplant, flankiert wurde er in der Vorbereitung zumeist von den Leihspielern Lukas Kacavenda (links) und Krystof Danek (rechts). Im ÖFB-Cup erhielt Moses Usor den Vorzug gegenüber dem jungen Tschechen - ein Hinweis darauf, dass die rechte Seite hart umkämpft ist. Im Spiel gegen den Ball formiert sich der LASK im 4-1-3-2, Lang rückt dabei in die höchste Linie vor, während Horvath das Dreiermittelfeld vor Ankersechser Coulibaly komplettiert. Mit Florian Flecker und Lenny Pintor verfügt der LASK über zwei weitere Spieler, die im offensiven Mittelfeld jede Position bekleiden können. Zudem darf sich Vincent Augustus (19) von den LASK Amateuren OÖ nach einer starken Vorbereitung Hoffnungen auf Einsatzzeit machen.

Fazit: Der LASK verfügt über ein extrem spielstarkes Mittelfeld, das ligaweit keinen Vergleich zu scheuen braucht. Auch in der Breite ist dieser Mannschaftsteil stark besetzt, einzig Kapitän Sascha Horvath ist kaum zu ersetzen.

Angriff:

Mit Maximilian Entrup und Samuel Adeniran stehen die beiden wichtigsten Stürmer-Personalien nach wie vor im Kader des LASK. Entrup, der beste Torschütze der Linzer in der abgelaufenen Saison, verpasste verletzungsbedingt den Großteil der Vorbereitung - deshalb wird zunächst Adeniran als Einserstürmer agieren. Der US-Amerikaner hat mit vier Toren in der Vorbereitung Werbung in eigener Sache betrieben. Solange Entrup ausfällt, ist Moses Usor die erste Wechseloption. Auch Nael Kane (19) von den LASK Amateuren OÖ könnte diese Position bekleiden, sollte kein externer Neuzugang mehr kommen.

Fazit: Mit Maximilian Entrup hat der LASK einen der besten Stürmer der Liga in seinen Reihen. Seine Verletzungsanfälligkeit und die Tatsache, dass mit Samuel Adeniran nur ein weiterer gelernter Mittelstürmer im Profikader steht, könnte aber zum Problem werden.