Neues Logo - Alte Probleme? Altach zwischen Kontinuität und Umbruch

Altach ist so etwas wie der finanzielle Musterschüler der kleineren Vereine, konnte sich dafür aber noch nicht so richtig belohnen: Schritt für Schritt wurde die Infrastruktur im Ländle erweitert, zuletzt nun auch der Business-Klub mit einem neuen Gebäudekomplex. Der Umsatz konnte so in der Saison 2023/24 auf knapp 11 Mio. Euro gesteigert werden.

Sportlich hat sich dies in den vergangenen Jahren noch nicht niedergeschlagen, dem Abstieg sind die Vorarlberger wieder einmal nur knapp entgangen. Die Basis ist jedenfalls gelegt, um auch in die neue Saison mit soliden Finanzen starten zu können.