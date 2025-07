Herzog: "Noch so eine Saison reicht Sturm nicht"

Wie hast du das Transfertheater rund um Marko Arnautovic erlebt?

Herzog: Ich finde es schade, dass es jetzt so dasteht, als ob er unbedingt zu Roter Stern Belgrad gehen wollte. Ich glaube, es war ein seriöses Interesse von seiner Seite an einem Wechsel zu Rapid da, sonst hätten sie nicht so lange verhandelt. Das wäre für jeden Fußball-Fan in Österreich eine tolle Sache gewesen, er polarisiert, da gibt's was zu diskutieren. Klar, Rapid hätte finanziell ans absolute Limit gehen müssen, aber wenn er unterschrieben hätte, hätten die innerhalb von drei Wochen 50.000 Trikots mit seiner Nummer verkauft. Wegen so einem Spieler kommst du ins Stadion. Der macht pro Spiel eine Sache, die kann kein anderer in Österreich, die können sie in Deutschland bis auf Wirtz und Musiala auch nicht.