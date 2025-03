Egal ob auf dem persönlichen Zenit oder in den sportlichen Niederungen des Unterhauses: Irgendwann und irgendwo geht jede Profi-Karriere zu Ende.

Im Jahr 2023 haben Größen wie Julian Baumgartlinger, Michael Liendl und Christian Fuchs einen Schlussstrich gezogen. Zlatko Junuzović hat sich in den Amateurbereich verabschiedet.

Seit 2024 ist die Karriere von Manuel Prietl offiziell vorbei, seit 2025 jene von Andi Ulmer.

Dann heißt es: Statt vor tausenden Menschen kicken und fürstlich entlohnt werden, gibt es einen normalen Job mit normalem Gehalt. Keine einfache Sache.

Das Thema ist präsenter, als man vielleicht im ersten Moment denkt, auch bei jüngeren Spielern.

Im Rahmen eines Interviewtermins erzählte Deutschland-Legionär Lion Schuster von seinem Zugang: "Ich habe mir immer vorgenommen, dass ich mich nicht nur als Fußballer entwickeln will, sondern auch persönlich." Während einer langwierigen Verletzungspause, die damals einiges an Unsicherheit über die weitere Karriere mit sich brachte, absolvierte der 24-Jährige ein Studium und gründete 2024 eine Firma.

90minuten widmet sich in seinem Themen-Schwerpunkt in den kommenden Tagen dem Thema "Karriere danach". Wir haben für euch eine Reihe an interessanten Stories und Interviews.

Sag zum Abschied leise "Servus"

Wie ist das, wenn die Karriere zu Ende gegangen ist? Das haben bekannte Namen wie György Garics, Ewald Benner oder Franz Wohlfahrt und viele mehr erzählt. Die heutigen Jobs der interviewten Ex-Fußballer reichen von der Versicherungsbranche bis zum Dasein als Künstler.

"Ciao Fußball, ich mach was ganz anderes" - Hier nachlesen >>>

Und wie geht es jüngeren Spielern wie Philipp Hosiner oder Michael Blauensteiner? Sie machen sich gegen Ende ihrer aktiven Karriere Gedanken darüber, wie der Umstieg ins Berufsleben gelingt – sei es als Social Media-Star oder Speditionskaufmann.

Die Side-Hustles

Von einem eigenen Partybus, über Gin bis hin zu einer eigenen Obstmanufaktur. Österreichische Stars wie Jakob Jantscher oder David Alaba schlagen neben ihrer aktiven Karriere auch unternehmerische Wege ein und versuchen sich so ein Side Hustle aufzubauen. Die Ergebnisse sind dabei so unterschiedlich wie die Spieler selbst.

Mit ganz anderen Themen mussten sich Profifußballerinnen herumschlagen. Etwa: Kind oder Fußballkarriere? Das erzählt Viktoria Schnaderbeck, die ihre gar nicht so gut bezahlte Frauenfußballkarriere nun vergoldet: als Speakerin und TV-Expertin.

Im Business oder nicht im Business

Die meisten Fußballer wissen, dass sie nicht der zweite oder dritte Messi sind. Der Verein KADA (Karriere danach) kümmert sich um Spitzensportler und dem, was sie neben oder nach der aktiven Karriere tun sollen. Geschäftsführer und Ex-Volleyballprofi Nik Berger im Interview.

Die Leidenschaft für den Sport weiter auszuleben, darum geht es jenen, die im Fußball bleiben. Ob eigene Fußballschule, TV-Moderator oder Trainer, Scout, Sportdirektor– ehemalige Spieler wie Christian Fuchs, Marko Stankovic und Joachim Standfest bringen ihre Erfahrungen und ihr Wissen in neue Rollen ein.

In einem ausführlichen Interview erklärt dann auch Ex-Rapid-Spieler und PAOK-Legionär Stefan Schwab, was seine Zukunftspläne sind, wie es ihm geht und ob er irgendwann nach Hütteldorf zurückkehren wird.

Von Tankstellen und Parksheriffs

Das ist die Gegenwart, aber wie war das alles früher? "Nach dem Karriereende bekommst du eine 'Stroh'-Tankstelle", das war für Austria-Kicker in den 1980er-Jahren eine beliebte Alters-Absicherung. FAK-Legende Josef Sara hat erzählt, wie das damals gelaufen ist. Darüber hinaus wurden die Spuren von Ex-Kicker Leopold Stroh gesucht, der das Treibstoff-Imperium einst aufgebaut hat.

Und dann waren da etwas später die "Parksheriffs", also Parkraumüberwacher? Jahrelang sind Unterhaus-Kicker von der Regionalliga abwärts in Wien und Umgebung neben dem Fußball auf die Jagd nach Parksündern gegangen. Warum, weshalb, wieso? Das erzählt unter anderem Ostliga-Legende Sertan Günes.

Letztendlich machen sich dann 90minuten-Gründer Michael Fiala und Chefredakteur Harald Prantl in einer "Ansichtssache" Gedanken darüber, wie mit der Karriere danach umgegangen werden soll.

Wir wünschen euch in den kommenden Tagen viel Spaß beim Lesen unseres Themen-Schwerpunkts.

