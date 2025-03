Stefan Schwab: "Die Spieler sind weitsichtiger geworden"

90minuten: Die Spieler heutzutage sind sicher besser auf die Zeit nach der Karriere vorbereitet als früher. Aber sind sie, im Großen und Ganzen, schon gut genug vorbereitet und gibt es ausreichend Angebote?

Schwab: Es stimmt, die Zeiten haben sich geändert und die Spieler sind weitsichtiger geworden. Es wird mehr über den Tellerrand geschaut. Vor allem in Österreich hat sich sehr viel getan. Im Ausland sehe ich das noch nicht so, das erlebe ich auch hier in Griechenland. Wenn du es hier zum Profi schaffst, ist alles andere egal. Das ist in Österreich nicht so, weil sich da durch die Akademien viel entwickelt hat. In meinem Jahrgang hat es in den Akademien noch viele Spieler gegeben, die durchgeschummelt wurden, obwohl sie gar nicht mehr zur Schule gegangen sind. Das gibt es heute gar nicht mehr. Wenn du in der Akademie bist, musst du deine Schule oder Lehre durchziehen. Das ist zu hundert Prozent positiv, denn du stehst als Spieler schon einmal mit einem Abschluss da, wenn du Profi wirst. Wenn ein Spieler weitsichtig ist und wirklich etwas machen will, gibt es mittlerweile sehr viele Möglichkeiten in Österreich und es wird auch immer mehr angenommen. Auch ältere Spieler bieten da mittlerweile ein Vorbild.

90minuten: An wen denkst du dabei?

Schwab: Ich ziehe immer ein Beispiel heran: Cristiano Ronaldo. Ich bin kein Fan, aber er ist zu hundert Prozent professionell. Die jungen Spieler nehmen ihn sich zum Vorbild. Und was sehen sie? Wie er trainiert, dass er nichts trinkt, dass er professionell ist. Unabhängig davon, wie er spielt oder sich sonst gibt, aber was seine Einstellung zum Sport betrifft, macht so jemand etwas mit den jungen Spielern. Da hat in Österreich auch der eine oder andere eine Rolle übernommen. Wir bilden uns fort und auch dank euch, die darüber berichten, bekommen das junge Spieler mit und wollen das auch machen.

90minuten: Was würdest du als Routinier einem jungen Spieler hinsichtlich Karriereplanung raten, wenn er dich fragen würde?

Schwab: Wenn du nach deiner Ausbildung Profi geworden bist, konzentriere dich voll auf den Sport und versuche deine Ressourcen, die dir zur Verfügung stehen, zu hundert Prozent auszunutzen. Committe dich zu hundert Prozent mit dem Fußball. Im Fußball ist alles möglich. Das höchste der Gefühle ist Lionel Messi. Jeder kann viel erreichen. Natürlich brauchst du Talent dazu, aber wenn du einmal Profi bist, heißt das ja, dass du welches hast. Dann siehst du ja, wie es sich entwickelt.

Bei mir war es so, dass ich mit Ende 20 gemerkt habe, was sich in meiner Karriere ausgeht und was nicht. Wenn du dann weißt, wo du stehst, widme dich deiner Karriere danach. Ich bin kein Fan davon, dass du als Profi schon mit 24 studieren musst, denn da solltest du dich zu hundert Prozent committen und schauen, wie weit es geht. Ich glaube, du bist in dem Alter auch noch nicht so weit, dass du auf zwei Hochzeiten tanzen kannst.