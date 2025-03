KADA ist seit vielen Jahren "die" Institution für Bildungs- & Berufsberatung im österreichischen Spitzensport. Mit individueller Betreuung, spitzensportfreundlichen Bildungsprogrammen und einem bundesweiten Netzwerk an Partnerorganisationen unterstützt die Organisation Athlet:innen bei der Vereinbarung von Sport mit Bildung und beim Übergang in das nachsportliche Berufsleben.

So auch im Fußball. Kada ist dabei in allen Bereichen im Fußball tätig. "Jung-Fußballer, die bei uns nach der Handelsschule die Berufsreifeprüfung machen, genauso wie aktive Spieler, die nebenbei studieren wollen (sofern sie als Spitzensportler in der 1. oder 2. Liga spielen)", erzählt Geschäftsführer Nik Berger im Interview mit 90minuten, das im Rahmen des Themenschwerpunkts "Karriere danach" geführt wurde.

Der Großteil davon sind Fußballer, die beim AMS gemeldet sind, also keinen Vertrag mehr haben. "Da reden wir ungefähr von einer dreistelligen Zahl pro Jahr", erzählt Berger, der ergänzt: "Die meisten Fußballer haben wir im Bereich AMS, also wenn sie vertragslos sind und sich in der Orientierungsphase berufliche Möglichkeiten ansehen wollen oder sich einen Plan B zur aktiven Karriere zurechtlegen."

Wenn die Betreuer beim AMS sportaffin sind, ist der Weg zu KADA oft schneller, weil die Empfehlung schon früher kommt.