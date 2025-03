Während sich die Männer nach 15 Jahren in Deutschland bei den Bayern und in England bei Arsenal oder Tottenham einmal entspannen können, ist das bei Frauen nicht der Fall. Zwar werden sie heute mehr verdienen als das "Taschengeld", das Viktoria Schnaderbeck damals vom FC Bayern bekam, reich wird man aber nicht.

Und dann kommt noch dazu, dass es bis vor ein paar Jahren keinen Mutterschutz gab, was die eine oder andere Karriere noch mehr verkürzt hat. Aber auch noch heute müssen sich die Schnaderbecks dieser Welt andere Gedanken machen als die Männer, wenn es das Thema dieses Schwerpunktes "Die Karriere danach" geht.

Sie ist heute jedenfalls TV-Expertin und Speakerin, mit ihrer Agentur hört sie auf. Im Fokus steht nach der langen Karriere entspannen. So gehört es auch einmal dazu, im Urlaub ohne schlechtem Gewissen "ein bisschen angetrunken ins Bett" zu gehen.

90minuten: Fangen wir ganz am Anfang an. Du bist 2007 Teamspielerin geworden und hast damals bei den Bayern gekickt. Wie war das?

Viktoria Schnaderbeck: Ich war ein 16-jähriges Mädchen und es war ein tolles Gefühl, als ich das erste Mal auf die Säbener Straße eingebogen bin. Das war damals alles kleiner, auch bei den Männern, aber es war trotzdem eine Stufe über Österreich. Das war die Ära, als die deutschen Frauen amtierende Welt- und Europameisterinnen waren. Der Frauenfußball war am Höhepunkt.

Aber ich habe nur ein bisschen Taschengeld bekommen, es gab nicht einmal ein eigenes Trainingszentrum. Mit der 1. Mannschaft waren wir in Aschheim, mit der U17 und zweiten Mannschaft hat man auf Kunstrasen trainiert. Wenn ein Spiel live im Fernsehen übertragen wurde, war das ein Highlight, das nicht oft vorgekommen ist. Im Vergleich zu dem, was heute ist, war das noch nicht so professionell.