"Ich war in der glücklichen Lage keine schweren Verletzungen erlitten zu haben, deshalb durfte ich ca. 15 Jahre meinem 'Hobby' nachgehen. Dabei habe ich viele tolle Menschen und Persönlichkeiten auf und abseits des Platzes kennengelernt. Es war schon ein Highlight mit Weltstars wie Hugo Sanchez oder Thomas Häßler zu trainieren und zu spielen. Dazu kamen noch internationale Auftritte, wie bei der AS Monaco. Das war immer etwas Besonderes. Außerdem durfte ich mit zwei verschiedenen Vereinen den Aufstieg feiern, den Vizemeistertitel erringen und als krönenden Abschluss mit dem Cupsieg meine aktive Profikarriere beenden."

"Nach Bekanntgabe, dass mein Vertrag in Ried (Anm.: 2015) nicht mehr verlängert wird, habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich mein weiteres Leben gestalten will. Für mich war klar, dass ich noch weiter dem Fußball treu bleiben will, aber nebenbei einen beruflichen Weg einschlagen möchte. Dann hat es sich ergeben, dass ich beides verbinden konnte. Willi Prechtl (Geschäftsführer einer Bauträgerfirma und zugleich Hauptsponsor eines Vereines in der Oberösterreichliga) kam auf mich zu und bot mir an, in seiner Firma als Projektbetreuer zu arbeiten. Das war mein Einstieg in die Branche des Bauträgers, in der ich bis heute tätig bin."

"Am Anfang war es dann schon schwierig, da man sich in der Privatwirtschaft neu beweisen und sich etablieren muss. Es hilft natürlich, wenn die Leute einen erkennen, aber im Grunde zählt dann nur die Leistung und diese wird auch bewertet. Somit ist es ähnlich wie im Sport, dass du deine 'Leistung' bringen musst, damit du in der Firma eine Zukunft hast. Der Vorteil in der Privatwirtschaft ist aber, dass gemachte Fehler nicht am nächsten Tag in der Zeitung stehen und alle davon wissen."

"Jede Phase in meinem Leben hat seine guten und schlechten Zeiten gehabt. Es gab und gibt immer wieder neue Herausforderungen im Alltag, die bewältigt werden müssen. Seien es private oder berufliche. Der einzig große Vorteil ist, dass ich jetzt in den Urlaub fahren kann, wann ich will und nicht nur in der Sommer- und Winterpause. Ich würde nicht sagen, dass mein Leben jetzt besser ist als zuvor."