Statt wöchentlich wechselnden Früh- und Spätschichten mussten die Kicker nur zwischen 08:00 Uhr und 16:00 arbeiten, pro Fußballspieler erklärte sich ein anderer Kursteilnehmer bereit, nur Spätdienste zu machen. Dass die Kicker nur die angenehmeren Schichten machten, habe sich natürlich auch bei den Kollegen herumgesprochen, allzu beliebt war man dadurch nicht, sagt Trost. Aber: "Es war eine super Arbeit. Du warst an der frischen Luft, bist spazieren gegangen. Das war voll in Ordnung." Besonders am Anfang ging es aber auch an die Substanz.

"Ich habe im Sommer begonnen, das war am Anfang enorm. Mir hat mal am Montag der Trainer freigegeben, weil ich am Wochenende beim Match so kaputt war. Da hab ich mich gar nicht ausgekannt", erzählt Trost und lacht. An einem normalen Arbeitstag habe er schon seine zehn bis zwölf Kilometer abgespult. Am Matchtag habe man aber schon geschaut, dass man sich schone. Mit etwas Erfahrung waren die Strafen-Hotspots bekannt.

Auch zahlreiche andere Fußballer zogen in den vergangenen Jahren durch die Kurzparkzonen der Stadt. "Das war eigentlich durch die Ligen verstreut", erklärt Trost. Aus dem Stegreif zählt er 15 fußballerfahrene (Ex-)Parksheriffs auf, die von der Regionalliga abwärts tätig waren, während sie als Parksheriffs arbeiteten. Einer davon ist Herbert Gager, der sogar ein Kurs-Kollege von Trost war. Der Ex-Trainer der Wiener Austria suchte nach der Entlassung in St. Pölten eine neue Aufgabe und fand sie als Organ der Parkraumüberwachung.