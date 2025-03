Einmal Fußball, immer Fußball! Wie Ex-Profis ihre Leidenschaft neu leben

2014 fand das erste Sommercamp mit 25 Kindern in New York statt. Seitdem ging es steil bergauf, mittlerweile sind es zehn Standorte in den USA, England und Österreich mit über 1.300 Spielern weltweit. "Seit diesem Jahr sind wir auch Teil der MLS Next, also der höchsten Jugendliga in den USA, was ein großer Schritt ist", erzählt Fuchs stolz.