Wie ist es, wenn die Profi-Karriere langsam zu Ende geht?

Ganz anders entwickelte sich die Karriere von Michael Blauensteiner, dem zweitjüngsten im Bunde: Der ehemalige Austrianer ist während der Karriere quasi über sein neues Standbein gestolpert. Einige aus Social Media veröffentliche Videos entwickelten sich gut, inzwischen hat er über 100.000 Follower auf 'Instagram' und mehr als doppelt so viele auf 'TikTok'. "Ich habe gemerkt, dass ich mir etwas aufbauen und damit Geld verdienen kann. Nach meiner Zeit bei Austria Klagenfurt habe ich das noch stärker forciert. Ich habe mich nicht aktiv für ein Ende meiner Fußballkarriere entschieden, sie ist ganz natürlich ausgelaufen. Gesundheitlich ging es mir gut. Die Angebote, die dann noch hereingekommen sind, haben mich aber nicht mehr so sehr interessiert."

Deutlich strategischer legt Philipp Hosiner die Sache an. Der 35-Jährige kam nach Auslandsstationen in Köln, Rennes, Berlin, Dresden, Chemnitz und Offenbach 2023 endgültig zurück nach Österreich und zur Wiener Austria. Dort ist er als erfahrene Sturmspitze für die Young Violets in der Regionalliga eingeplant, führt seine Profikarriere also weiter fort.