Diese Klubs bekamen keine Lizenz mehr

GAK (2007)

Insgesamt viermal schlitterten die Rotjacken in den Konkurs. Während sich der Stadtrivale noch retten kann, zieht die FIFA 2006/07 zuerst sechs, dann 22 Punkte ab. Der GAK steigt ab, kann auch nicht zweite Liga spielen, wird in weiterer Folge durchgereicht, kämpft sich über die Jahre zurück und spielt seit diesem Sommer wieder in der ADMIRAL Bundesliga.

Admira (2007)

Kuriosum in der Südstadt: Der VfB Admira Wacker wird Zehnter in der zweiten Liga und bekam keine Lizenz mehr. Schon in den Jahren zuvor tanzten die Südstädter auf der finanziellen Rasierklinge. Obwohl vor Kapfenberg klassiert, müssen die Niederösterreicher absteigen. Weil aber Mäzen Trenkwalder den ASK Schwadorf nicht nur die Panther, sondern auch den Ostligisten ASK Schwadorf sponserte, spielte nach einem Jahr Ostliga die Admira trotz Rang neun 2008/09 nach einer Umbenennung wieder 2. Liga.

FC Kärnten (2008)

Lange war der FC Kärnten das Flaggschiff, 2001 gar Cupsieger. Weil aber der FC Pasching als Austria Kärnten ins Land zog, verlor Präsident und Landeshauptmann Jörg Haider das Interesse. Die Austria sicherte sich viele Kicker, im September 2008 wurde ein Konkursantrag gegen den ehemaligen Bundesligaklub durch die Kärntner Gebietskrankenkasse gestellt, der FC und die Austria stritten um knapp 4,2 Mio. Euro. Im November meldete der FCK Konkurs an. Als mehr oder weniger Nachfolger gilt die heutige, ebenfalls neu gegründete Austria, die Bundesliga spielt.

SV Bad Aussee (2008)

Der 1932 gegründete Verein aus dem Salzkammergut nutzte um 2000 herum die Verbindungen des ehemaligen VfB Stuttgart-Funktionärs Dieter Hundt zum Land Steiermark in Person von Landesrat Gerhard Hirschmann. So entstand 2003 das Panoramastadion. In der 6. Liga gestartet, kam der Verein 2008 in der zweiten Liga an, zerschellte am Größenwahn. Der ehemalige Sportdirektor Hans Pehringer versuchte den Verein zu retten, konnte den Konkurs nach Lizenzentzug und Abstieg nicht mehr verhindern. Eine mehr als tragische Geschichte, wie die Kollegen vom Ballesterer hier ausführlich schildern.