90minuten: Welche Liga ist für solche Husarenstücke anfälliger?

Blumauer: Es kommen in der Regionalliga genügend solche Angebote, dass einer von oben noch ein halbes Jahr oder Jahr spielen will. Man denkt sich dann schon, dass das den Fans gefallen würde, die Spieler meinen, sie reißen sich den Arsch auf, das gefällt auch den Sponsoren. Aber solche Experimente wird es mit mir in Steyr nicht geben.

90minuten: Steyr wird in Überlegungen, wo Bundesliga gespielt werden könnte, immer wieder genannt. Knapp 40.000 Einwohner, Geschichte, abseits des Zentralraums. Was will der Verein?

Blumauer: Der Verein will definitiv keine kurzfristigen Ziele haben, wir brauchen keine Mission 2027 oder was auch immer. Es soll kein großer Investor an Bord geholt werden, der das ganze Stadion komplett umbaut. Es braucht endlich wieder ein passendes Fundament. Das ist der Grund, warum ich zum Verein gekommen bin. Es braucht jetzt eine Basis, damit man nachhaltig positive Schlagzeilen schreiben kann. Um dieses Fundament ordentlich zu bauen, ist noch viel Arbeit zu tun, auch solche, die man nach außen hin nicht merkt.

90minuten: Dabei kann man die 2. Liga vom Kader her eigentlich schon budgetschonend mit Amateuren angehen.

Blumauer: Wir wollen alle erfolgreich sein, das ist ja überhaupt nicht das Thema. Aber es soll langfristig sein und da muss man erst einmal mit den Hausaufgaben anfangen, die jetzt länger nicht gemacht worden sind. Vor allem die eigene Jugend wurde vernachlässigt. Man sieht und hört hier zu wenig, es hat auch schon in unteren Ligen ausverkaufte Spiele gegeben. Den Fans ist die Spielklasse ja egal, sie wollen leidenschaftlichen Fußball sehen.

90minuten: Wie geht das in Teilzeit?

Blumauer: Offiziell sind es drei Tage in der Woche, weil ich meine eigene Fußballschule weiter betreiben will. Es ist in der dritten Liga nicht notwendig, dass ich jetzt jeden Tag im Büro in Steyr sitze. Es wissen alle, dass ich die Ansprechperson bin.