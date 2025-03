"Regi liegt dieser Verein sehr am Herzen. Ich glaube, dass er durch seine Erfahrung auch ohne Druck arbeiten kann. Probieren kann, diesen Verein weiterzuentwickeln", so der Sportdirektor. "Er lässt seine Erfahrung mit einfließen, ich bin froh, dass ich so mit ihm zusammenarbeiten kann", sagt Zivanovic.

Dass es Sinn mache, dem Trainer das Vertrauen zu schenken, sei recht schnell deutlich geworden. "Wenn es ergebnistechnisch mal in die andere Richtung gehen sollte, weiß ich einfach, dass dieses Trainerteam damit umgehen kann", begründet Zivanovic. Er habe mit der frühzeitigen Verlängerung auch den Spielern und dem ganzen Drumherum ein bisschen Ruhe geben wollen, erklärt er.

Ruhe? In Bregenz ganz ungewohnt.

Ein Verein in Aufregung

Über Jahre hinweg war bei Schwarz-Weiß nämlich immer etwas los, und das war nicht immer nur positiv.

Transferfenster verkamen halbjährlich zu Umbrüchen, die auf Umbrüche folgten; Trainerentlassungen zu den ungewöhnlichsten Zeitpunkten passierten. Die Träume waren meist größer als die gezeigten Leistungen, Nebengeräusche begleiteten das Sportliche verlässlich.

In der vergangenen Saison gab es einen Punkteabzug, weil drei brasilianische Spieler nicht korrekt angemeldet waren (alle Hintergründe >>>), in der aktuellen Saison hat man als einziges Zweitligateam die Finanzkennzahlen der vergangenen Spielzeit nicht rechtzeitig der Bundesliga gemeldet.

Im Statement dazu verwies der Verein auf die aufwändige Ausgliederung des Profispielbetriebs sowie eine Mandatsrücklegung des bisherigen Steuerberatungsbüros, was zu einer Verzögerung geführt habe – weshalb ein von der Bundesliga zugelassener Wirtschaftsprüfer den konsolidierten Abschluss nicht rechtzeitig prüfen konnte.

Man stehe diesbezüglich kurz vor dem Abschluss, erklärt Zivanovic im Gespräch mit 90 Minuten, alle Unterlagen für die Lizenzierungen sollen zudem fristgerecht bis zum Abgabetermin am 3. März eingereicht werden.

"Das ist mein Anreiz"

Ruhe? In Bregenz das neue Credo. "Das wichtigste war, dass nicht jedes halbe Jahr ein extremer Umbruch stattfinden soll, sondern eine Planbarkeit da sein soll", erklärt Zivanovic.

Vor den Mechanismen des Fußballs ist man freilich nicht gefeit, wenn man die Chance habe, junge, talentierte Spieler weiterzuverkaufen, müsse man das in der 2. Liga machen. Aber trotzdem: Sich rein als Ausbildungsstätte zu verkaufen, wie andere Teams das machen, das will man in Bregenz nicht. Ein Stamm soll bestehen bleiben, Transfers ermöglicht werden.

So wie im Fall von Renan, der in 16 Pflichtspielen in dieser Saison zehn Treffer beisteuerte und für kolportierte 300.000 Euro nach Brasilien transferiert wurde. Womit er zum zweitteuersten Abgang der Bregenzer Vereinsgeschichte avancierte.