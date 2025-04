Zeitreise: Die denkwürdige Cup-Saison 2008/09

Die erste Sensation der Cup-Saison 2008/09 trug sich ebenfalls im Achtelfinale zu. Bundesligist Mattersburg blamierte sich gegen Rapid II - und zwar so richtig. Nach einer 1:0-Führung durch Michael Mörz ging die Elf von Franz Lederer mit 1:5 unter. Und während die jungen Grün-Weißen jubelten, hingen bei den "Großen" die Köpfe. Zeitgleich kegelte die SV Ried den amtierenden Meister aus Hütteldorf aus dem Bewerb.

Die "Kleinen" ganz groß

Eine noch größere Überraschung gelang den Amateuren der Wiener Austria. Die "Jung-Veilchen" eliminierten Red Bull Salzburg. Nachdem Ernst Öbster die "Bullen" standesgemäß in Führung gebracht hatte, sorgte der heutige ÖFB-Frauenteamchef Alexander Schriebl für den Ausgleich. In der Nachspielzeit schockte Dragan Dimic die Salzburger mit dem 2:1-Siegtor.

Das Los wollte es so, dass es im Viertelfinale zum "Amateur-Derby" zwischen Rapid II und Austria II vor 4.500 Zuschauern im Gerhard-Hanappi-Stadion kam. Für Grün-Weiß liefen die damals noch recht unbekannten Christopher Trimmel, Muhammed Ildiz, Boris Prokopic und Christopher Drazan auf. Bei den "Veilchen" schickte Coach Hans Dihanich Christian Ramsebner, György Korsos, Dario Tadic, Marin Leovac und Benjamin Sulimani ins Rennen. Die Austrianer setzten sich schließlich mit 5:2 nach Elferschießen durch und zogen ins Semifinale ein.

Das brisante "Stronach-Derby"

In diesem gab es, wie bereits angedeutet, zumindest einen großen Sieger: die Fans in und um Wien. Alle vier Teilnehmer liegen in einem Radius von 25 Kilometern. Brisant war vor allem das Duell zwischen den Austria-Profis und den Neustädtern. Denn Frank Stronach hatte erst im Sommer davor seine Zelte in Favoriten abgebrochen hatte und war mit seinen Millionen in die "Allzeit Getreue" übersiedelt.

Mithilfe der Zweitligalizenz des SC Schwanenstadt hievte er den damaligen Fünftligisten in die zweithöchste Spielklasse, die damals unter dem irreführenden Namen "Erste Liga" geführt wurde.

Im "Stronach-Derby" im alten Wiener Neustädter Stadion setze sich letztlich das geschasste Liebkind aus Favoriten vor knapp 7000 Zuschauern dank eines Abstaubers von Rubin Okotie knapp, aber verdient mit 1:0 durch.