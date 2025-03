Tanke, gut! Die Kicker und ihre Stroh-Tankstellen

Stroh I spielte nicht nur im österreichischen, sondern während des Kriegs auch im deutschen Nationalteam, lief sogar bei der WM 1938 auf.

Eineinhalb Monate nach seinem Auftritt in Sepp Herbergers Team im Pariser Parc des Princes stand Pepi Stroh wieder in Floridsdorf, um gegenüber des Schlingerhofs eine Tankstelle zu eröffnen.

"Automobilisten, die am Fußballsport interessiert sind, besonders Anhänger der Austria, wissen also, wo sie in Zukunft zu tanken haben", schrieb die "Kronen Zeitung".

Jahre in Schweden

Doch so richtig warm wurde der "Pepi" mit dem Tankstellen-Geschäft nicht, der Fußball ließ ihn auch nach dem Ende seiner aktiven Karriere nicht los. Stroh I lebte 17 Jahre lang in Schweden, war 1956 sogar schwedischer Teamchef, trainierte unter anderem aber auch Malmö und Göteborg. In Norwegen stand er bei Brann Bergen an der Seitenlinie, in Deutschland bei Hannover 96.

Und Herberger verpflichtete ihn bei der WM 1958 in Schweden sogar dazu, Teil des DFB-Betreuerteams zu werden. Stroh saß mit auf der Bank, als die Deutschen ihren WM-Titel erfolglos zu verteidigen versuchten.

Der Poldi baut sein Tankstellen-Netz auf

Bruder Leopold, auch als Stroh III bekannt, kam fußballerisch nicht so weit, aber immerhin auch vom FAC zur Austria, wo er vor dem Krieg als Seitenhalf und Mittelläufer seine beste Zeit erlebte.

Doch als Geschäftsmann war er talentierter als sein Bruder. Der "Poldi" war 1950 erst knapp über 30 Jahre alt, als er bereits mehrere Tankstellen besaß, unter anderem in Strebersdorf, Jedlersdorf und Atzenbruck.