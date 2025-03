90minuten: Da wird der ehemalige Präsident wohl anrufen und sich aufregen.

Karajica: Sie wissen, dass es Turbulenzen und Zwangsabstiege gab. Aber Klagenfurt hat nicht Jahr für Jahr Bundesliga gespielt. Es ist einfach sehr lange nichts passiert. Man muss die Leute erst wieder daran gewöhnen, zum Fußball zu gehen. Beim Eishockey sind fast immer 5.000 Menschen da. Und die Menschen überlegen sich, wo sie ihre Freizeiteuros ausgeben und es dauert, bis sie sich umgewöhnen. Ich wünsche mir, dass wir schneller wären, aber es dauert in diesem Geschäft.

Es ist zäh und die Konkurrenz ist so, wie sie ist. Es gibt im Sommer und Winter viele Freizeitmöglichkeiten und bevor ich im Winter bei minus drei Grad im Stadion sitze und mir das Spiel gegen Altach anschaue, da gehen viele lieber Skifahren. Es braucht hier Geduld, weil Zuschauer eine große Einnahmequelle sind. Vor fünf Jahren hatten wir 850 Zuschauer gegen Horn. Das ist schon eine Entwicklung.

90minuten: Ein Wort noch zu Martin Hinteregger. Dass er kicken kann, wissen wir, aber Sie werden auch ein Auge aufs Marketing gehabt haben...

Karajica: Es zahlt in vielerlei Hinsicht ein. Er kann auf Bundesliganiveau spielen, nach mehr als zwei Jahren Pause ist er sicher noch nicht bei 100 Prozent, kann uns am Feld aber direkt extrem weiterhelfen. Es hätte auch sein können, dass er sich verletzt nach so einer langen Auszeit. Und auf Social Media bekommt er dreimal so viele Likes aus Frankfurt wie aus Kärnten. Man sieht, dass er internationales Renommee bringt. Das brauchen wir auch im Marketing.

Es ist richtig, auf die Jungen zu setzen, aber man braucht auch Erfahrene, von denen sie profitieren können und die wir im Marketing auch brauchen. Er kann natürlich mehr Aufmerksamkeit generieren als ein 17-Jähriger aus der Akademie. Es braucht einen Mix aus beiden.

90minuten: Wenn ich Sie heute in fünf Jahren anrufe, welche Kennzahlen möchten Sie erreicht haben?

Karajica: Klagenfurt soll ein Stammgast in der Meistergruppe sein, wir sollen mindestens um die Qualifikation um Europa mitspielen und den Weg mit eigenen Talenten konsequent fortsetzen. In fünf Jahren will ich einen Nationalspieler entwickelt haben. Und die Zuschauerzahlen sollen um 50 Prozent höher und Kärnten soll Sponsoren-seitig deutlich besser erschlossen sein. Dann kann die Klagenfurter Austria ein fester Bestandteil der ersten Bundesliga sein.

