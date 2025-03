These: Ein großer Name hilft als Trainer kaum weiter

Michael Fiala: Diese These ist mir zu wild. Das klingt ja so, als ob jeder Zweite, der nach seiner Karriere nicht im Sport bleibt, auf die schiefe Bahn gerät. Natürlich ist der Umstieg nach einer aktiven Profikarriere schwer, weil man einerseits das finanzielle Niveau möglicherweise nicht halten kann, und weil man manchmal nicht weiß, was man mit der neu gewonnenen Zeit anfangen soll. Insofern müssen ehemalige Profis dann aufpassen, dass sie nicht die falschen Weichen stellen. Aber: Es ist ein subjektives Gefühl meinerseits, aber ich denke schon, dass viele Profis in den vergangenen Jahren erkannt haben, auch schon während der aktiven Karriere an die Zeit danach zu denken.

Harald Prantl: Das erweiterte Sport-Business ist inzwischen so groß, dass da in Sachen Jobs eigentlich für jeden Interessierten etwas dabei ist – Physio, Trainer, Manager, Key-Accounter, Marketer,... Dass die These suggeriert, dass man für diese Berufe "nichts drauf" haben müsse, stört mich. Es ist doch natürlich und logisch, wenn Ex-Fußballer nach ihren Spieler-Karrieren versuchen, in jener Branche Fuß zu fassen, in der sie bereits Kontakte geknüpft haben, deren Mechanismen sie am besten kennen. Der Knackpunkt ist vielmehr, die von Michi bereits beschriebene Tatsache, dass das Gehalts-Niveau oftmals niedriger ist, als jenes zu aktiven Zeiten. Sich dieser Realität zu stellen, ist eine Herausforderung, mit der Menschen mit klassischen beruflichen Werdegängen in der Regel nicht konfrontiert sind.