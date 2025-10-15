Zu wenige junge Österreicher? Daran liegt's, sagen Spielerberater

"Wir verkaufen für Summen wie noch nie zuvor, aber international sind wir so schlecht wie lange nicht mehr. Woran liegt das?", diese Frage stellen sich viele im heimischen Fußball.

Ein Grund mag sein, dass der moderne Fußball dazu führt, dass die besten rot-weiß-roten Talente schon früh zu Topklubs wechseln. Den nächsten Schwall sammelt Red Bull Salzburg zusammen, dann folgt der Rest. Das betrifft ja nicht nur Österreich, in Kroatien ist die Sachlage auch nicht großartig anders.

Aber es hat Auswirkungen auf das Nationalteam: Österreichs jüngster Stammspieler im Nationalteam ist Nicolas Seiwald. Der U23-Spieler mit den meisten Einsatzminuten ist Leopold Querfeld. Es handelt sich hierbei um 78 Minuten, 23 Spieler haben mehr Einsatzzeit im Jahr 2025 gesammelt. In der laufenden Quali haben 20 Kicker mehr Einsatzzeit als Querfeld.

Internationaler Vergleich

Serbien wiederum hat schon acht U23-Kicker in der laufenden WM-Quali eingesetzt, Ungarn drei, die Slowakei einen, Tschechien keinen. Stammspieler in dem Alter sind lediglich ein Ungar und ein Tscheche.

Allerdings: Österreich hat den achtältesten Kader aller in der WM-Quali antretenden Nationen.

Wie es dazu kommen konnte, ist vielschichtig. Jeder Trainer wird immer auf die besten Kicker setzen. Kaum einer würde Arnautovic (36 Jahre alt), Alaba (33), Sabitzer (31) oder Lienhart (29) und Laimer (28) auf die Bank setzen, nur um einen jüngeren Kader zu haben. Gut ist das aber nicht, vor allem, wenn man über die Weltmeisterschaft kommendes Jahr hinaus denkt. 90minuten hat diesem Thema unlängst eine ausführliche Analyse gewidmet >>>

