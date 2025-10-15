Talente aus aller Herren Länder - die Strategie des LASK

Zum anderen gäbe es in Österreich ja auch noch andere Vereine: "Wir haben in Österreich einen großen Konkurrenzkampf um die besten Talente. Vor allem Red Bull hat riesige Möglichkeiten, dazu kommen die Wiener Großklubs und Sturm Graz." Dass die Nachwuchsspieler es inzwischen auch bei diesen Vereinen schwer haben, auf Einsätze zu kommen, ist Teil des Gesamtproblems.

Für die Zukunft verspricht er Besserung: "Ich möchte nicht auf einzelne Spieler eingehen, kann aber sagen, dass wir vor allem in den jüngeren Altersklassen sehr gute Spieler von unserem Weg überzeugen konnten, von denen wir uns auch viel erwarten. Das alles braucht natürlich Zeit - ich weiß, dass das im Fußball schwierig ist. Wenn wir das Ganze drei, vier oder fünf Jahre nach vorne drehen, wollen wir mehrere Spieler haben, die interessant für die Kampfmannschaft sind."

Kein Markt für Österreicher

Neun Talente aus dem eigenen Nachwuchs wurden bereits mit Jungprofiverträgen ausgestattet. Das ist ein Fokus, den man im Sommer als Teil der Neuausrichtung in der sportlichen Leitung neu gesetzt hat. Sie sollen jetzt an den Erwachsenenfußball herangeführt werden, Grubeck selbst kommt dabei eine Schlüsselrolle zu.

Der Weg nach oben muss frei genug sein, um dem Nachwuchskicker eine echte Chance zu bieten. "Deswegen ist es so wichtig, dass wir tagtäglich einen guten Überblick über die Entwicklung der einzelnen Jungs haben. Dann wissen wir beispielsweise rechtzeitig: Da kommt ein Mittelstürmer im 2010er-Jahrgang, der richtig gut ist. Das müssen wir dann zwei oder drei Jahre später bei den Profis berücksichtigen."