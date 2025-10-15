"Irgendetwas scheint im Staate Österreich nicht zu stimmen", sagt Ralf Rangnick Ende August.

Dem ÖFB-Teamchef stieß nach den CL-Quali-Duellen Salzburg-Brügge und Sturm-Bodö/Glimt sauer auf, dass die jeweils siegreichen Gegner auf viel mehr einheimische Kicker gesetzt hatten als Österreichs Vertreter.

Eine Momentaufnahme oder ein alarmierender Trend? Setzen Österreichs Spitzenvereine wirklich immer seltener auf Spieler aus dem Inland? Welche Auswirkungen hat das auf das Nationalteam?

Die Spielzeit nimmt rapide ab

Damit das ÖFB-Team auch in Zukunft erfolgreich sein kann, müssen die Talente gut genug sein. Damit sich Talente entsprechend entwickeln können, brauchen sie Spielzeit.

Doch wie viel Spielzeit bekommen U21-spielberechtigte ÖFB-Kicker bei den sechs Großklubs dieses Landes? Wir haben uns die Entwicklung der prozentuellen Spielzeit in den Pflichtspielen seit der Saison 2020/21 angesehen.