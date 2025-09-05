Ist das ÖFB-Team überaltert? Hat es seinen Zenit überschritten? Hat Ralf Rangnick es verpasst, einen notwendigen Umbruch einzuleiten?

Die kritischen Stimmen werden immer lauter. Befeuert auch durch den Teamchef selbst, der erst jüngst öffentlich beklagte, dass bei den Bundesliga-Topteams Österreicher kaum mehr gefragt seien und in erster Konsequenz wiederum die Ausbildung der heimischen Talente hinterfragte.

Ist es wirklich so schlimm?

Aber ist es wirklich so schlimm? Würde eine Altherren-Partie dieses Land bei der WM 2026 vertreten?

Der erste, logische Schritt, sich dieser Frage anzunähern, ist der Blick auf das Durchschnittsalter.

Durchschnittsalter aller Spiele in der Ära Rangnick: