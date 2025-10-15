Umfrage: Sind Österreichs Talente noch gut genug?

"Ja, Österreichs Talente sind gut genug. Das haben Salzburg, Rapid und Sturm in der letztjährigen Youth-League-Saison mit positiven Spielleistungen gezeigt. Auch den ÖFB-Nachwuchsauswahlen gelingen immer wieder gute Spielleistungen mit positiven individuellen Performances. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, die klubinternen Talente zum richtigen Zeitpunkt den nächsten Step gehen zu lassen und in der ersten Mannschaft die gleiche Anpassungszeit zu geben, wie jedem Legionär, den man verpflichtet. Wenn Spieler beispielsweise aus der U18 oder der zweiten Mannschaft in die erste Mannschaft kommen, sind sie noch nicht fertig. Diesen letzten Step in das höchste Level müssen sie noch gehen. Dabei brauchen sie Unterstützung und Vertrauen.

Das Ligensystem in Österreich ist definitiv nicht förderlich für die Integration junger Österreicher, weil die Trainer stets unter Druck stehen. Es freut mich sehr, dass es uns als Aufsteiger gelingt, in der 2. Liga mit einem sehr hohen Anteil an eigenen Akademiespielern eine gute Figur abzugeben. Die 2. Liga ist eine gute Plattform, um eigenen Akademiespielern auf hohem Niveau den Step in die Bundesliga zu ermöglichen.

Die Arbeit mit unseren eigenen Talenten bereitet mir sehr viel Freude. Dennoch stimmt es mich das eine oder andere Mal nachdenklich, wenn es in Vertragsgesprächen mit eigenen Talenten und deren Umfeld (Berater und Eltern) zu Forderungen kommt, die überzogen sind. Hierbei wird es auch wichtig sein, dass das Umfeld und der Spieler erkennen, was passend ist, um sich nicht schon vorher die Tür zuzumachen."