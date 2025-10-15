ÖFB: Leitplanken für kleine Peps und große Talente

90minuten: Wird innerhalb dieser Leitplanken, die der ÖFB setzt, mitunter falsch ausgebildet?

Scherb: Sehr viele Trainerkollegen, die in den letzten Jahren die Ausbildung gemacht haben, schauen Pep Guardiola an, wie Scottie Scheffler von den Golfern bewundert wird. Aber so ein Trainer wie Guardiola zu sein, geht sich nicht aus, so zu Golfen wie Scheffler auch nicht. Guardiola ist top, er hat aber auch fertige Spieler. Diese Trainer wollen sich dann im U15- oder U16-Bereich in taktischer Hinsicht verwirklichen und Klein-Pep werden. Dabei geht es dort um ganz andere Dinge. Weg von Team-Entwicklung im Bereich U13-U16, hin zur individuellen Entwicklung!

90minuten: Liegt das auch daran, dass der Ergebnisdruck zu hoch ist?

Prödl: Jein. Leistungsdruck sollte immer da sein, sich aber nicht auf die individuelle Ausbildung des Talents ummünzen. Wir müssen bis zum Abschluss der Pubertät mehr auf die Entwicklung schauen – da geht es nicht nur um den "Relative Age Effect", sondern auch um Spätentwickler. Es ist gut, wenn ein Trainer die Ambition hat, nach oben zu kommen. Aber der Messwert sollte nicht der Tabellenplatz sein, sondern der Nachweis, dass eine Breite an Talenten den nächsten Schritt gemacht hat.

Scherb: Die Mannschaften sind viel besser als vor zehn Jahren, aber es geht oft nicht in die Richtung, die den Spielern weiterhilft. Es geht nicht nur um die Spitze, sondern auch um die Breite. Diese Liebe zum Fußball muss wieder bei allen spürbar sein.

Prödl: Als ÖFB müssen wir in Zukunft aber schon auch in der Lage sein, nicht nur darüber zu sprechen, sondern auch dahingehend zu investieren. Ein Trainer, der im Jugendbereich U8-U14 eine Breite an Spielern entsprechend fördert, muss auch dementsprechend entlohnt werden. Er darf nicht das Gefühl haben, mit der U12 Meister werden zu müssen, um dann als Trainer in die U15 aufzusteigen, damit es sich finanziell ausgeht.

90minuten: Bleiben wir beim Relative Age Effect. Von den 139 aktuellen ÖFB-Teamspielern von U16 bis zum A-Team sind 43,9 Prozent im ersten Quartal auf die Welt gekommen, aber nur 7,2 Prozent im vierten Quartal. Noch krasser: Im Jänner sind genausoviele auf die Welt gekommen wie nach dem 31. Juli. Diese Problematik ist ja nichts Neues. Warum wird man dieses "Selektions-Bias" nicht Herr?