Alles anders: Was wird aus dem Österreicher-Topf?

Dass der Österreicher-Topf mit diesem Schritt nicht an Relevanz gewinnt, sondern viel von seiner bisherigen Bedeutung einbüßt, hat vor allem drei Gründe - 90minuten analysiert.

Weniger Geld

Wie bisher wird der Österreicher-Topf auch in Zukunft aus dem Verkauf der Medienrechte gespeist. Medial wird für den neuen TV-Vertrag mit Sky ein Betrag von 34 Millionen Euro pro Jahr kolportiert. Stimmt diese Zahl, wären das Einbußen von rund 15 Prozent gegenüber dem auslaufenden Übereinkommen.

Im Rahmen der Klubkonferenz wurde auch der für den Österreicher-Topf vorgesehene Anteil an den Einnahmen gekürzt. Statt 20 Prozent der jährlichen Summe bleiben ab 2026/27 nur mehr 10 Prozent übrig. Von bisher rund sechs Millionen Euro bleibt also nur etwas mehr als die Hälfte übrig. Offiziell werden die Zahlen nicht kommuniziert, es bleibt also bei groben Schätzungen. Fest steht: Der sprichwörtliche Kuchen, den die Vereine unter sich aufteilen müssen, schrumpft deutlich.

Mehr Vereine

Die Fördersumme des Österreicher-Topfes wird unter allen teilnehmenden Vereinen aufgeteilt, der Anteil ist abhängig von den absolvierten Minuten aller österreichischen Spieler. Außerdem dürfen maximal sechs bis sieben Legionäre - abhängig von der Kadergröße - in die Spieltagskader nominiert werden.

Streng genommen wird derzeit noch in drei Abschnitten abgerechnet: Wer die Regel in einem Abschnitt einhält, bekommt Geld. In der Saison 2025/26 trifft das aktuell auf den TSV Hartberg, die Wiener Austria, die WSG Tirol, den SCR Altach, die SV Ried, den GAK und Blau-Weiß Linz zu. Mit dem Fall der Legionärsgrenze wird der Österreicher-Topf an die Kaderpolitik der größeren Vereine angepasst, die sich einen Verzicht bislang leisten konnten. Der ohnehin geschrumpfte Kuchen wird ab 2027/28 also nicht nur durch sieben, sondern zwölf geteilt.

Die niedrigsten ÖFB-Anteile an Bundesliga-Spielminuten 2025/26: