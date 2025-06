Tickets? Zu Mitternacht am Westbahnhof

Viele offizielle Tickets wurden dem ÖFB für die Spiele nicht zugestanden. Rund 4.000 Karten waren es offiziell, vor Ort waren dann doch viel mehr, die über diverse Kanäle zu den begehrten Karten gekommen sind.

"Damals wurden die Tickets noch über eine Postbestellung durchgeführt. Es galt das "First come, First in"-Prinzip und die Reihung wurde nach dem Poststempel vorgenommen", erinnert sich Thomas.

Damit war für die beiden klar: "Wir sind dann an dem bestimmten Tag um kurz vor Mitternacht zum Postamt am Westbahnhof gefahren. Wir haben geglaubt, wir sind besonders gscheit. (lacht) Das waren aber viele andere auch, es waren rund 50 andere Personen dort, viele zu erkennen als Österreich-Fans in rot-weißer Kleidung."

Hubi ergänzt: "Um Mitternacht hat der Postler dann geschrien, dass er jetzt den Stempel auf den nächsten Tag umstellt, und dann haben wir alle unsere schriftliche Bestellung abgegeben."

Die beiden waren unter den ersten 20. Der Trick hatte Erfolg, wenige Wochen später hielten die beiden, die für sich und andere Freunde die Bestellung aufgegeben hatten, die Bestätigung in der Hand.

"Haben geglaubt, wir werden Weltmeister"

Bekanntlich ist die Stimmungslage in Österreich in Sachen Fußball oft klar: Entweder werden "wir" Weltmeister, oder … und so war es auch im Frühjahr vor der WM.