"Fast schon Weltmeister" - Der Weg nach Italien

Am Anfang stand Österreich ohne Teamchef da. Der glücklose Branko Elsner war schon Mitte November 1987 zurückgetreten, Ernst Happel - Wunschkandidat von ÖFB-Präsident Beppo Mauhart - war fix beim FC Tirol eingespannt. Auch Otto Baric wurde es letztendlich nicht.

Zur Auslosung der Qualifikation in Zürich reiste deshalb Mitte Dezember eine Delegation um Elsner-Assistent Josef Hickersberger. Dort zauberte Pelé den ÖFB aus dem Lostopf in Gruppe drei, FIFA-Generalsekretär Sepp Blatter hielt den Zettel grinsend in die Kameras. Mit der Sowjetunion, der DDR, Island und der Türkei war Österreich einigermaßen hart bedient - der zweite Platz wurde zum erklärten Ziel, damit wäre das WM-Ticket in der Tasche.

