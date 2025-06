90minuten: Wir sprechen anlässlich der WM 1990. Das hatte noch nicht viel mit dem modernen Fußball zu tun. Was verbinden Sie mit dieser Zeit, als Sie Mitte 20 waren?

Scheuba: Meine positivste Erinnerung ist eigentlich das letzte Qualifikationsspiel gegen die DDR im Ernst-Happel-Stadion. Ich war bei dem 3:0 dort, das war durchaus historisch. Die Stimmung im Vorfeld war sehr angespannt; eigentlich haben viele erwartet, dass die DDR eher aufzeigen wollte, bevor sie aufgelöst wird. Österreich hat also überrascht. Wir haben folgende Geschichte im Stadion nicht mitbekommen: ORF-Reporter Peter Elstner wollte in die Kabine gelangen, scheiterte aber daran. Sie wollten ihn nicht reinlassen, weil die Vorberichterstattung so negativ war.

90minuten: Und die WM?

Scheuba: Die war eher enttäuschend. Kein Spiel war so, dass man es sich länger merken musste. Auch der weitere Verlauf mit einem Finale Deutschland gegen Argentinien und dem 1:0-Sieg durch einen Brehme-Elfer war nicht so, dass das einem das Herz höher schlagen ließ. Das Turnier habe ich also nicht in glorreicher Erinnerung.

90minuten: Als ich mich durch die Berichterstattung gewühlt habe, war ich dennoch ein bisschen an, sagen wir, 2016 erinnert: Auf einmal war Österreich Geheimtipp.

Scheuba: Das hätte ich jetzt nicht so in Erinnerung. Man muss ja auch sagen, dass Polster der einzige Legionär war - alle anderen haben nur in Österreich gespielt. Das war 2016 schon ganz anders, da hat die Globalisierung schon zugeschlagen. Vielleicht war ja dennoch die Selbsteinschätzung mancher Spieler so, dass sie bei der WM über einen Gegner drüberfahren können. Ich glaube eher, dass das 3:0 gegen die DDR ein Aufflackern war. Die Mannschaft war nicht so glorios.