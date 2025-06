WM-Splitter 1990: Alles und nichts über die WM

Rauchender Nicht-Raucher

Vorbei war es am Schluss noch nicht. Nach dem 2:1 gegen die USA gab es noch die Möglichkeit, als einer der vier (von sechs) besten Gruppendritten aufzusteigen. Der "Schande von Gijon" zum Dank wurden die letzten Spiele der jeweiligen Gruppen zwar am selben Tag ausgespielt, aber - wie heute bei der EM - muss man manchmal warten. Zwei Tage zitterten die Österreicher, ob sich das Achtelfinale nicht doch ausgehen würde. Der ORF hatte schon Kameras aufgebaut, um den Jubel zu filmen. Aber zunächst schlug Uruguay Südkorea in der 93. Minute durch ein Abseitstor mit 1:0.

Hickersberger schrie "Draht's des Licht ab", als das Tor fiel. Der Nicht-Raucher soll sich mit einem Zigarillo beruhigt haben und gemeint: "Das war's dann wohl". Er ging golfen. Die letzte Mini-Chance: Holland musste am Abend Irland schlagen, führte auch 1:0, aber es gab ein 1:1 und am Ende Rasenschach wie acht Jahre zuvor in Gijon zwischen Deutschland und Österreich.

Und aus!