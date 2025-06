WM 1990: Die erfüllte Mission von Herbert Prohaska

90minuten: Hat Hickersberger auch gleich darüber gesprochen, wie er Sie einsetzen möchte?

Prohaska: Das erste Quali-Spiel von mir war gegen die Türkei. Spiele gegen die Türkei habe ich meistens gewonnen (lacht). Hicke hat mir gesagt, dass sich der Gegner auf mich konzentrieren wird aufgrund meines Namens und Herzog dadurch mehr Platz haben wird. Ich habe damals sicherlich nur durchschnittlich gespielt, aber der Plan ist aufgegangen. Ich habe Hicke aber schon damals gesagt, dass er nicht auf die Idee kommen braucht, dass ich dann noch mehr Spiele anhänge. Meine Achillessehne hätte das nicht ausgehalten und wäre sicher gerissen.

90minuten: Ihr allerletztes Spiel war dann in Island. Mit welchem Gefühl sind Sie in diese Partie gegangen?

Prohaska: Ich habe mir gedacht: Wenn das mein letztes Spiel ist und wir verlieren das, das verkrafte ich ein Leben lang nicht. (lacht) Der Fußballplatz war beschissen. Aber wir haben dann 0:0 dort gespielt, und meine Mission war damit erfüllt. Aber das Spiel in Island werde ich aus einem anderen Grund nie vergessen …

90minuten: Warum?

Prohaska: Der Schiedsrichter (Howard King aus Wales; Anm.) hat gewusst, dass es mein letztes Spiel ist, und hat zwei Minuten vor Schluss zu mir gesagt, ob er mein Trikot haben kann. Ich habe mir gedacht, dass ich noch nie einem Schiri mein Leiberl gegeben habe. Ich habe ihm gesagt: "Ja, ok, aber dann musst du jetzt abpfeifen." Er hat dann wirklich früher abgepfiffen, und ich war froh, dass wir nicht noch in der 92. Minute oder so ein Tor von den Isländern bekommen haben. (lacht)

90minuten: Gab es danach noch Versuche, Sie doch noch zu weiteren Spielen zu überreden?

Prohaska: Nein, ich war bei der Austria damals auch schon verabschiedet. Und ich habe gewusst, wenn ich weiterspiele, dann wird die Achillessehne irgendwann reißen. Das Risiko wollte ich nicht eingehen. Ich habe ja schon bei der Austria im letzten Jahr nur noch wenig trainiert, weil es einfach nicht mehr ging, weil die Schmerzen sofort da waren.

90minuten: Andi Herzog hat in einem Gespräch mit 90minuten gesagt, dass er sich sehr wohl gefühlt hat, mit Ihnen zu spielen, weil in den Phasen, wo es nicht so gut gegangen ist, hat er sich dann auf Sie verlassen können, Ihnen den Ball überlassen?

Prohaska: Da übertreibt er aber jetzt (lacht). Aber es freut mich, dass es ihn gefreut hat. Ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern, wie ich diese Spiele gespielt habe. Es war sicher nichts Besonderes, aber scheinbar hat meine Anwesenheit mitgeholfen. Und somit war der Zweck erfüllt.

90minuten: Bei der WM war Herbert Prohaska dann als offizieller Attaché des ÖFB mit im Team. Wie hat sich das ergeben?

Palme: Die FIFA bzw. das Organisationskomitee aus Italien haben vorgegeben, dass jedes Team einen Attaché haben sollte. Durch die enge Verbindung von Herbert mit Italien war das für uns irgendwie logisch, weil es extrem gut gepasst hat. Irgendeinen Stinkstiefel hätten wir da nicht gebraucht, sondern jemanden, der das eigene Land repräsentiert und in Italien beliebt ist. Herbert Prohaska war die perfekte Besetzung dafür.