Hickersberger und die "größte Enttäuschung" seiner Laufbahn

Und auch sein Trainer bei Rapid, Hans Krankl, hatte eine Meinung: "Dass der Hickersberger den Herzog Andi zum Sündenbock macht, ist sportlich nicht korrekt und wieder einmal eine psychologische Meisterleistung. Was ich bei einem Trainer am wenigsten mag ist, wenn er seine Spieler via Zeitung kritisiert."

3 - Kapitänsfrage

Auch Manfred Zsak musste einen Ausrutscher wegstecken: Statt die Entscheidung für einen Teamkapitän bei der WM-Endrunde zuerst mit den Spielern zu besprechen, rutschte Hickersberger auf einer Pressekonferenz der Name "Polster" heraus.

"Ich merke, wie weh ich damit dem neben mir sitzenden Zsak tue", erinnerte sich der Teamchef in Nachhinein an die Szene.

4 - Der Weber-Konflikt

Den größten Konflikt trug der Teamchef mit Heribert Weber aus: Dieser hatte sich nach einer Erkrankung fit gemeldet, sollte beim entscheidenden Qualifikationsspiel gegen die DDR aber trotzdem nur auf der Bank sitzen. Der 34-jährige Verteidiger war damit unzufrieden und wurde letztlich ganz nach Hause geschickt.

Damit war die Episode aber bei weitem nicht zu Ende: In einer ORF-Diskussion Anfang April 1990 schilderte Hickersberger seine Sicht der Dinge, Weber rief daraufhin in der Sendung an: "Ich nenne ihn eine menschliche Null, weil er mich zwei Jahre benützt hat und alle seiner Probleme mit mir besprochen hat. Dann hat er mich von heute auf morgen fallen gelassen." Noch bei den Vorbereitungsspielen vor der Weltmeisterschaft wurde vom Publikum eine Rückkehr Webers gefordert, zu der es aber nicht kam.

Toni Polster: "Schläge unter die Gürtellinie"

Deutlich besser war der Draht zum Rest der Mannschaft. Als bester Quali-Torschütze mit fünf Treffern hatte Toni Polster großen Anteil an der WM-Teilnahme Österreichs. Dass der beim entscheidenden Spiel gegen die DDR überhaupt noch mit von der Partie war, ist Hickersberger hoch anzurechnen. Polster wurde während der Qualifikation sowohl medial als auch in den Stadien zerrissen.