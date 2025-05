Warum Prohaska? Der "Schneckerl" war als Attaché mit bei der WM. Der ehemalige Italien-Legionär hatte seine Karriere ein Jahr zuvor beendet. In Italien ließ er es sich aber nicht nehmen, bei Trainingseinheiten mitzuwirken. Sein letztes Länderspiel bestritt er in der WM-Quali beim 0:0 auswärts gegen Island. An der Seite von Andi Herzog.

Herzog: Er hat aufgehört und ich bin der "neue Prohaska" geworden. Das war eine Verantwortung. Hickersberger hat dann die Entscheidung getroffen, ihn zurückzuholen. Für mich war das ein wichtiges Zeichen. In den Spielphasen, in denen ich mich nicht so gut gefühlt habe, habe ich ihm den Ball überlassen.

Herzog: Wir haben vor dem WM-Auftaktspiel im Training ein 11 gegen 11 gespielt. Einer hat gefehlt, also hat Hicke ihm gesagt, er solle mitspielen. Er war mit Abstand der beste Mann am Platz. Das war für uns nicht so schön, da ist der Rentner gekommen und hat gezaubert.

Ogris: Er hat teilweise ganz normal mit uns mittrainiert. Da hast du gesehen, welche Qualität er immer noch hat. Damals war jedes Training öffentlich, die Journalisten haben zugeschaut und wenn sie gesehen haben, wie er gekickt hat, ist schon wieder die Frage gekommen, ob der nicht spielen sollte.

Rietzler: Er war in einer Bombenform. Italien war genau seines – die Sprache, die Lebensweise.