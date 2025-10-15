Pro & Contra: Ist das Ende der Punkteteilung eine gute Idee?

Der SV Mattersburg stieg 2012/13 zwar mit einem deutlich schlechteren Torverhältnis als die Admira ab, aber mit derselben Punktanzahl und nur einem weniger als Wiener Neustadt und Wacker Innsbruck. Sturms dritter Meistertitel 2010/11 lag auch am wunderlichen Handspiel eines eigenen Leihspielers, der in Runde 35 einen Sieg bescherte.

Wie jede Sportregel ist die Punkteteilung komplett willkürlich, am Ende des Tages geht es um den intendierten Effekt, der bei der Teilung Spannung lautet.

Schauen wir uns in dem Zusammenhang eine ähnliche Erfindung an, die Drei-Punkte-Regel her.

Diese wurde erfunden, damit die Teams offensiver spielen. Der Effekt ist umstritten, der Anteil an torlosen bzw. Remis ist da und dort zurückgegangen, stellen die Analysen fest. Großartig mehr Tore sind aber nicht geschossen worden. Vor allem schwächere Teams schießen nicht wirklich mehr Tore.

Zurück zur Zwei-Punkte-Regel will aber niemand. So sollte man es auch hinsichtlich der Punktteilung denken.

Schon klar, die sie wird von dem einen oder anderen Vereinsverantwortlichen als Grund für Unsicherheit und verringerte Einsatzmöglichkeiten junger Kicker herangezogen.

Argument eins geht ins Leere, nicht zuletzt aufgrund der Tabellenteilung und der Logik des Fußballs, dass irgendwer absteigt und die zweite Leistungsstufe in einem kleinen Land notwendigerweise weniger Umsätze ermöglicht als die erste.

Argument zwei lebt wohl eher in den Köpfen der Trainer, Sturm und Salzburg wurden letzte Saison Meister und Vizemeister mit dem geringsten Durchschnittsalter, die Austria Dritter mit dem zweitältesten Kader, Klagenfurt stieg mit einem für die Liga durchschnittlich alten Kader ab, während die WSG dies nicht tat. Blau-Weiß wiederum war trotz des Klassenerhalts nach 22 Runden der zweitälteste Klub in der Meistergruppe.

Fußball ist nun einmal ein "low-score-game", in dem da und dort wenige Augenblicke über viel entscheiden können. Das kann die Punkteteilung sein, aber auch Unvermögen, ein fragwürdiger Pfiff, die blendende Sonne oder der zornige Fußballgott.

Wenn der erhoffte Effekt der Punkteteilung war, mehr Spannung in den Kick reinzubringen, dann ist das erwünschte Ziel erreicht worden. Warum man das aufgibt...